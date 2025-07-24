Птицы или рептилии? Уникальное открытие палеонтологов разрывает шаблоны

Неожиданно! 247 миллионов лет назад у рептилий уже могли быть перья

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Немецкие палеонтологи сделали удивительное открытие — окаменелость возрастом 247 миллионов лет, на которой изображена рептилия с необычным рядом перьев на спине.

Фото: flickr.com by incidencematrix, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ окаменелость

Эта находка бросает новый свет на эволюцию перьев, так как рептилия не имела близкого родства с птицами.

Штефан Шпикман, палеонтолог из Штутгартского музея, заявил, что это открытие может изменить представления о происхождении перьев. Анализ показывает, что некоторые гены, отвечающие за рост перьев у птиц, могли сформироваться у ранних рептилий более 300 миллионов лет назад. Если это действительно так, то у других древних рептилий также могли быть подобные "украшения".

Рептилия получила название Mirasaura grauvogeli, что в переводе с латыни означает "чудесная рептилия". Название дано в честь Луи Грауфогеля, который обнаружил окаменелость в 1939 году. Грауфогель, будучи палеонтологом и фабрикантом, собрал большую коллекцию окаменелостей, которую его дочь передала в дар музею.

Изначально Грауфогель увидел только гребень рептилии, приняв его за плавник рыбы. Однако спустя 80 лет, когда ученые начали изучать его коллекцию, они поняли, что это был гребень, прикрепленный к кости рептилии.

Доктор Шпикман также вспомнил о другой загадочной окаменелости — Longisquama insignis, возраст которой составляет 220 миллионов лет. Первоначально считалось, что у Longisquama были удлиненные чешуйки, которые использовались для замедления падения при прыжках с деревьев. Позже выдвигалась теория, что эти чешуйки могли быть перьями.

Однако с течением времени эта теория утратила популярность, так как были обнаружены динозавры с перьями, и стало ясно, что птицы — это живые потомки динозавров. Longisquama осталась в состоянии неопределенности, и её природа по-прежнему вызывает вопросы, пишет nytimes.

Уточнения

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий. Динозавры возникли в триасовом периоде, между 243 млн и 233,23 млн лет назад, и стали доминирующими наземными позвоночными после триасово-юрского вымирания 201 млн лет назад; их доминирование продолжалось на протяжении остальной части мезозойской эры, в течение юрского и мелового периодов.

