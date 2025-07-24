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Зачем серые киты возвращаются в Кроноцкий залив? Разгадка тайны их жизненного цикла

Уникальные серые киты: почему наблюдения за ними в Кроноцком заливе так важны
1:55
Наука

Специалисты Кроноцкого государственного заповедника продолжают следить за серыми китами. На данный момент ученые зарегистрировали более 160 китов, которые пришли в Кроноцкий залив.

Кит
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кит

Наблюдения начались в мае, когда киты возвращаются в воды Камчатки после зимовки и размножения у берегов Мексики. Кроноцкий залив является важным местом, где серые киты восстанавливают свои жировые запасы.

Ученые отмечают, что многие киты выглядят худыми, особенно матери, так как длительные путешествия и кормление детенышей требуют много энергии. Поэтому киты кормятся практически круглые сутки.

Среди зарегистрированных китов уже 16 матерей с детенышами, шесть из которых родились в 2023 году. Это говорит о том, что у некоторых самок двухлетний репродуктивный цикл. Однако иногда самки могут рожать реже, особенно если в местах нагула не хватает еды для накопления жировых запасов. Тем не менее, регулярное появление потомства у некоторых самок — это хороший знак.

В камчатском фотокаталоге в этом году добавилось 52 уникальные особи, всего же там сейчас 263 кита. В 2024 году за весь полевой сезон, который длился более шести месяцев, в заливе было отмечено 96 особей. Ученые связывают этот небольшой показатель с особенностями мониторинга, а не с сокращением популяции.

Евгения Волкова, морской биолог заповедника, отметила, что полноценное изучение популяции серых китов возможно только благодаря многолетним исследованиям, так как у этих животных сложный жизненный цикл и большая продолжительность жизни, пишет Fishnews.

Уточнения

Серый кит или калифорнийский кит (лат. Eschrichtius robustus), — морское млекопитающее из парвотряда усатых китов. Единственный современный вид рода Eschrichtius и всего подсемейства Eschrichtiinae (ранее сем. Eschrichtiidae), которое, по данным молекулярной генетики, вложено в семейство полосатиковых (Balaenopteridae).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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