Не только молитвы! Рисунки средневековых монахов раскрыли секреты их повседневной жизни

Выставка в Ирландии: 17 манускриптов открывают жизнь средневековых монахов

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавно обнаруженные рисунки, датируемые 1300 годами, раскрывают, что жизнь средневековых монахов не ограничивалась религиозными песнопениями и изучением библейских текстов.

Фото: commons.wikimedia by Raimond Spekking, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ старинный манускрипт в историческом архиве

Эти наброски, в настоящее время представленные в Национальном музее Ирландии на Килдэр-стрит, являются частью выставки "Слова на волнах: Ирландия и Санкт-Галлен в раннесредневековой Европе".

Семнадцать старинных манускриптов, предоставленных библиотекой аббатства Святого Галла в Швейцарии, будут доступны для просмотра публике. Одним из наиболее интересных экспонатов является книга "Institutiones Grammaticae" Присциана, которая, по словам представителей музея, содержит "тысячи заметок на полях, написанных монахами на древнеирландском языке".

"[Они] дают нам редкую возможность представить повседневную жизнь и характеры ирландских монахов раннего Средневековья", — отметил куратор Мэтью Сивер.

В книгах содержатся "остроумные шутки", для понимания которых необходимо знание древнеирландского языка. Одна из записей монаха гласит, что он "умирает от эля", то есть страдал от похмелья. Другие монахи выражали недовольство холодной погодой и низким качеством некоторых вещей, nypost.