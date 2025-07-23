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Назад в будущее: астероид с высотку пролетит мимо Земли

Огромный астероид 2025 OW: когда и как близко он пролетит мимо Земли
1:46
Наука

За несколько дней до максимального сближения, зафиксированного астрономами, был обнаружен астероид, сравнимый по размеру с Пизанской башней, пролетающий недалеко от Земли.

Приближающиеся к Земле астероиды несут тайну пятой силы Вселенной
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_of_Trojan_Asteroid_2020_XL5.jpg by NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine
Приближающиеся к Земле астероиды несут тайну пятой силы Вселенной

Согласно заявлению NASA, астероид под названием 2025 OW должен был приблизиться к Земле на расстояние в 600 000 километров в понедельник, 28 июля.

Фактически, он входит в пятерку астероидов, которые, по данным Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA, пройдут вблизи Земли в течение ближайшей недели.

Ожидается, что еще два астероида, размером от 30 до 60 метров, пройдут мимо Земли на расстоянии более полутора миллионов километров в четверг. Еще один небольшой астероид, по прогнозам, пролетит мимо нашей планеты в субботу.

Тем не менее, 2025 OW является самым крупным из этой группы и приблизится к планете на минимальное расстояние в понедельник.

Размер этого космического объекта оценивается примерно в 64 метра, что сравнимо с 15-этажным зданием или большим авиалайнером.

Прогнозируемое расстояние в 632 000 километров позволит ему находиться сразу за Луной, которая вращается вокруг Земли на расстоянии 384 000 километров.

Хотя в NASA заявили, что астероид 2025 OW не представляет непосредственной угрозы, они отметили, что объекты такого размера могут вызвать незначительные повреждения зданий или разбить окна в случае входа в атмосферу над населенной территорией, пишет Daily Mail.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца. Астероиды значительно уступают по массе и размерам планетам, имеют неправильную форму и не имеют атмосферы, хотя при этом и у них могут быть спутники. Входят в категорию малых тел Солнечной системы.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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