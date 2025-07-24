Уран удивляет: планета излучает тепла больше, чем получает от Солнца

Что-то греет Уран изнутри: неожиданный поворот в изучении одной из самых холодных планет

2:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые сделали по-настоящему неожиданное открытие: Уран, как оказалось, излучает больше внутреннего тепла, чем получает от Солнца. Это противоречит данным, полученным "Вояджером-2" ещё в 1986 году, когда зонд зафиксировал почти полное отсутствие теплового излучения планеты.

Фото: Веб-сайт НАСА планета Уран

Исследование под руководством Синьюэ Ян из Хьюстонского университета изменило наш взгляд на седьмую планету Солнечной системы. По их оценкам, Уран излучает примерно на 12,5% больше энергии, чем получает от солнечного света. Хотя это всё ещё гораздо меньше, чем у его соседей — Юпитера, Сатурна и Нептуна — сам факт уже ставит под сомнение прежние теории.

Переоценка данных "Вояджера"

Как выяснилось, наблюдения "Вояджера-2" могли быть искажены из-за вспышки солнечной активности. Новый анализ архивных данных и компьютерных моделей позволяет предположить, что Уран всё ещё теряет тепло, накопленное миллиарды лет назад.

"Это ключевой фрагмент головоломки, который помогает нам понять происхождение Урана и его эволюцию", — отметил Ян.

Что это меняет?

Это открытие может означать, что внутренняя структура Урана сильно отличается от того, что предполагали ранее.

Например, возможно, он устроен совсем не так, как другие газовые гиганты, или же эволюционировал по иному сценарию. И это может повлиять на планы по будущим миссиям.

Будет ли миссия к Урану?

Национальная академия наук США ещё в 2022 году назвала проект Uranus Orbiter and Probe (UOP) одной из главных задач десятилетия. Но реализация столкнулась с финансовыми и политическими трудностями.

"У нас есть около десяти лет, чтобы пройти путь от бумажной миссии до запуска", — говорил исследователь Ли Флетчер из Лестерского университета.

Тем временем, снимки Урана, сделанные телескопом "Джеймс Уэбб" в 2023 году, уже показали новые детали планеты и её спутников.

Земля и Уран — больше общего, чем кажется?

"Изучая, как Уран накапливает и теряет тепло, мы получаем ценные сведения о процессах, формирующих атмосферу и климат. Эти данные могут помочь и в понимании Земли", — подчёркивает один из авторов исследования, Лимин Ли.

Уточнения

Ура́н — планета Солнечной системы, седьмая по удалённости от Солнца, третья по диаметру и четвёртая по массе. Была открыта в 1781 году английским астрономом Уильямом Гершелем и названа в честь греческого бога неба Урана.

