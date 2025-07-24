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Оптимисты мыслят одинаково: удивительное открытие нейробиологов

На одной волне: почему оптимисты мыслят однородно
2:24
Наука

Когда оптимисты размышляют о будущем, их мозговая активность удивительно схожа. А вот у пессимистов — всё куда индивидуальнее. Это неожиданное открытие сделала команда Куниаки Янагисавы из Университета Кобе, решившая заглянуть в то, как мы представляем грядущие события.

оптимизм, мозговая активность
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
оптимизм, мозговая активность

Почему с оптимистами проще?

Оптимисты чаще довольны своей социальной жизнью, у них больше друзей и легче складываются отношения.

"Недавние исследования показали, что мозг людей, занимающих центральное положение в обществе, реагирует на раздражители схожим образом. Возможно, дело в том, что они действительно одинаково видят будущее, и это помогает им понимать друг друга", — объясняет психолог Куниаки Янагисава.

Чтобы это проверить, учёный собрал команду из специалистов в социальной психологии и нейробиологии — впервые на стыке двух дисциплин.

Они пригласили 87 добровольцев с разным взглядом на жизнь — от отчаянных пессимистов до неисправимых оптимистов — и попросили их представить различные события будущего, параллельно проводя фМРТ-сканирование мозга.

Все оптимисты похожи…

В журнале PNAS команда делится результатами: у оптимистов паттерны нейронной активности при мыслях о будущем действительно схожи. У пессимистов — наоборот, мозговая реакция была уникальной.

"Все оптимисты одинаковы, но каждый менее оптимистичный человек представляет себе будущее по-своему", — гласит вдохновленное вступлением к "Анне Карениной" исследование.

Особенно впечатлило то, как абстрактное понятие "на одной волне" стало видно буквально: в паттернах мозговой активности.

Отрицательное — далеко, позитивное — ближе

"В мозге оптимистов чётче различаются позитивные и негативные сценарии. Это не значит, что они игнорируют плохое — скорее, воспринимают его как нечто абстрактное и далёкое. Поэтому оно меньше влияет на эмоции", — отмечает Янагисава.

Однако исследование поднимает новые вопросы: врождённы ли такие общие механизмы восприятия или формируются с опытом?

"Понимание, как формируется общая реальность, — шаг к обществу, где людям будет проще находить контакт", — признаётся Янагисава.

Уточнения

Оптимизм (от лат. optimus - "наилучший") — отношение, отражающее веру или надежду в положительный и желаемый исход тех или иных событий. Известным примером противопоставления оптимизма и пессимизма является суждение человека о стакане, наполовину заполненном жидкостью, где оптимист считает его наполовину полным, а пессимист — наполовину пустым.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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