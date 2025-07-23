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Очиститель воздуха не очищает? Проверьте, не допускаете ли вы этих ошибок

Чистка очистителя воздуха: пошаговое руководство по уходу и обслуживанию
1:57
Наука

Очистители воздуха — это незаменимые устройства, помогающие поддерживать чистоту и свежесть воздуха в доме, особенно в условиях городского загрязнения. Однако, чтобы они выполняли свою функцию на 100%, нужно не забывать о регулярной очистке. Правильный уход за очистителем воздуха поможет вам сохранить его эффективность и продлить срок службы.

Девушка использует очиститель воздуха
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка использует очиститель воздуха

Процесс очистки не такой сложный, как кажется на первый взгляд. Он состоит из нескольких простых шагов, включая разборку устройства, очистку его деталей и дезинфекцию. Не забывайте, что очиститель требует регулярного обслуживания — желательно чистить его не реже одного раза в месяц, а в случае сильных загрязнений — чаще.

Что нужно для очистки очистителя воздуха

  • Белый уксус
  • Микрофибровая ткань
  • Щетка для чистки
  • Пищевой уксус или специализированное средство для очистки фильтров

Первый шаг — отключите очиститель от сети. Вода и электричество не должны пересекаться!

Обычно очистка начинается с фильтра. Если ваш фильтр съемный, снимите его и промойте под теплой водой. Для глубокой очистки используйте щетку и небольшое количество уксуса.

Также важно очистить внутренние части устройства. Для этого используйте смесь из воды и уксуса, протирая все поверхности, куда могли попасть загрязнения.

Если очиститель оснащен угольным фильтром или фильтром HEPA, его можно промыть, но лучше заменить его, если он сильно загрязнен.

Следующим шагом станет очищение вентиляционных решеток и других деталей устройства, которые могут собирать пыль. Используйте мягкую ткань или щетку.

Не забывайте, что очищение вашего устройства нужно делать регулярно, чтобы воздух в вашем доме оставался свежим и чистым.

Уточнения

Воздухоочиститель (очиститель воздуха) — прибор, рекламируемый как средство для очистки воздуха и улучшения атмосферы в помещении.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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