Микоризные грибы под угрозой: чем может обернуться потеря их местобитаний

Потеря экосистем: что теряет планета из-за исчезновения микоризных грибов

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Опубликованное в журнале Nature исследование показывает, что подавляющее большинство (90%) очагов микоризного биоразнообразия располагаются в незащищенных экосистемах.

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Потеря этих экосистем чревата уменьшением поглощения углерода, снижением урожайности и ослаблением устойчивости экосистем к экстремальным климатическим явлениям.

Микоризные грибы, как отметил исполнительный директор Spun доктор Тоби Кирс, незаслуженно оставались в тени, хотя они играют важнейшую роль в поддержании жизни на суше. Они обеспечивают переработку питательных веществ, аккумулируют углерод, поддерживают здоровье растений и формируют почву. Нарушение этих экосистем ведет к замедлению восстановления лесов, гибели урожая и сокращению биоразнообразия.

Исследование подчеркивает, что микоризные грибы, обитающие на корнях растений, необходимы для регулирования климата и поддержания экосистем Земли. Их подземные сети поставляют растениям необходимые питательные вещества и поглощают из почвы более 13 миллиардов тонн углекислого газа, пишет The Guardian.

Уточнения

Микори́за (от др.-греч. μύκης — гриб и др.-греч. ῥίζα — корень) — симбиотическая ассоциация мицелия гриба с корнями высших растений.

