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Наноструктуры водорослей, которые могут изменить солнечные батареи навсегда

Учёные Сколтеха выявили эффект Тальбота в панцирях диатомовых водорослей
3:12
Наука

Впервые ученые обнаружили уникальные наноструктуры в панцирях диатомовых водорослей, которые, похоже, могут революционизировать фотосинтез и технологии, связанные с солнечной энергией и оптическими приборами.

Водоросли под микроскопом
Фото: https://commons.wikimedia.org by CSIRO, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Водоросли под микроскопом

Что такое наноструктуры в панцирях водорослей

Панцири одноклеточных водорослей Coscinodiscus oculus-iridis содержат особые наноструктуры, которые взаимодействуют с светом. Это взаимодействие позволяет свету фокусироваться в определенных точках панциря.

Эти структуры способны улучшать поглощение света, что помогает водорослям более эффективно проводить фотосинтез. Такие открытия открывают перспективы для повышения эффективности солнечных батарей и других оптических приборов.

Как работает эффект Тальбота

Исследования показали, что особый рисунок пор в панцире водорослей вызывает эффект Тальбота. Этот эффект, открытый еще в 1836 году английским физиком Уильямом Тальботом, заключается в том, что свет, проходя через решетку с отверстиями, создает самоповторяющийся узор, состоящий из светлых и темных пятен. Такой эффект помогает направить свет в определенные точки, улучшая эффективность фотосинтеза внутри клеток.

Природные технологии: на пути к будущему

Биологи и физики по всему миру изучают природные материалы и технологии, которые растения и животные используют в своей жизни.

Например, раки-богомолы могут с силой пули стрелять клешнями по панцирям, а кузнечики и цикады прыгают на высоту, в сотни раз превышающую длину их ног. Исследования диатомовых водорослей показывают, что природа продолжает удивлять своими уникальными решениями.

Почему это открытие важно для науки и технологий

Открытие российских ученых из Сколтеха, МГУ, Карадагской биостанции РАН и Лимнологического института СО РАН демонстрирует, как можно использовать природные структуры для улучшения технологий. Например, фокусировка света, аналогичная происходящей в панцирях водорослей, может значительно повысить эффективность солнечных батарей и оптических приборов, что откроет новые возможности для технологий будущего.

В чем заключается потенциал этого открытия

Ученые уверены, что применение принципов взаимодействия света с наноструктурами панциря водорослей позволит создавать более эффективные солнечные батареи и сенсоры. Возможности для улучшения защиты материалов и создания инновационных устройств становятся еще более значительными.

Далеко не единственное открытие

Этот случай — не первый, когда ученые обращают внимание на природные явления и используют их для улучшения технологий. Мы все чаще наблюдаем, как биология и физика переплетаются, приводя к созданию высокотехнологичных решений, основанных на природе. Открытие структуры панцирей водорослей — лишь один из множества примеров, как науки могут работать на будущее человечества.

Уточнения

Фотоси́нтез (от др.-греч. φῶς - "свет" и σύνθεσις - "соединённый", "складной", "связывание", "синтез") — сложный химический процесс преобразования энергии видимого света (в некоторых случаях инфракрасного излучения) в энергию химических связей органических веществ при участии фотосинтетических пигментов (хлорофилл у растений, бактериохлорофилл у бактерий и бактериородопсин у архей).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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