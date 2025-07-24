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Новый способ предсказать аритмию без визита к врачу – как это работает

Студентка ГУАП разработала метод предупреждения аритмии с помощью нейросети
2:26
Наука

Что если бы с помощью обычных смарт-часов или холтеровского монитора можно было предотвратить опасные сердечные аритмии до их проявления? В Санкт-Петербурге студенты ГУАП разработали метод, который использует нейросети для анализа кардиосигналов и предупреждения о возможных нарушениях сердечного ритма.

Аритмия
Фото: freepik.com by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аритмия

Как работает новая технология

Разработка основана на анализе кардиосигналов, которые могут быть сняты с обычных носимых устройств. Нейросеть сравнивает их с образцами здорового ритма сердца и определяет, есть ли отклонения.

Если система находит отклонения, она сразу же сообщает пользователю, что ему стоит обратиться к врачу. Этот метод позволит людям более эффективно контролировать своё здоровье, не прибегая к частым посещениям медучреждений.

Преимущества метода

Система работает без вмешательства врача, что делает её доступной для широкого круга пользователей. При этом при необходимости результаты могут быть отправлены на мониторинг врачу в режиме реального времени. Такой подход особенно полезен в реанимационных отделениях и при использовании ЭКГ или холтеровского мониторинга.

Важность ранней диагностики

Новый метод основан на серьезных исследованиях, проведенных в Институте экспериментальной медицины. В ходе исследований изучались четыре вида кардиосигналов: нормальный ритм сердца, зашумленные сигналы, сигналы под нагрузкой и ритмы с аритмией. Эти данные и служат основой для точного выявления отклонений.

Простота в использовании

Система разработана таким образом, что её может использовать любой человек, независимо от уровня технической подготовки. Все, что нужно — это носимая технология, такая как смарт-часы или холтеровский монитор. Это позволяет легко интегрировать её в повседневную жизнь и своевременно выявлять возможные проблемы с сердцем.

Перспективы и планы на будущее

Сейчас метод находится на стадии внедрения, и планируется сотрудничество с ведущими компаниями в области медицинского оборудования и фармацевтики. Это откроет новые возможности для развития и внедрения технологии в практическую медицину, что может радикально изменить подход к диагностике и лечению аритмий.

Уточнения

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации нервных сетей (биологических нейронных сетей) — сетей нервных клеток (нейронов) живого организма.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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