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Микробы-детекторы: как это помогает исследовать токсичные вещества в Арктике

В Арктике будут использовать микробные биосенсоры для поиска токсинов в морском грунте
3:09
Наука

Вы когда-нибудь думали, что микробы могут стать героями борьбы с экологическими катастрофами? Оказывается, они способны не только помогать в медицине, но и решать серьезные проблемы в экологии.

поиск токсинов на дне морей Арктики
Фото: https://commons.wikimedia.org by IFE, URI-IAO, UW, Lost City Science Party; NOAA/OAR/OER; The Lost City 2005 Expedition., https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
поиск токсинов на дне морей Арктики

В России ученые превратили обычных микробов в настоящих биосенсоров, которые могут обнаруживать токсины в морском грунте. Это открытие имеет огромное значение для изучения экосистем Арктики.

Микробы с уникальной функцией

Кто бы мог подумать, что кишечная и сенная палочка, известные нам как микробы, могут стать настоящими "экологическими детекторами"? Для этого ученые из МФТИ (Московского физико-технического института) модифицировали их геном. Они добавили в эти микроорганизмы генетические цепочки, которые активируются, когда микробы сталкиваются с токсинами.

И вот что важно: эта активация приводит к биолюминесценции — свечению, которое видно невооруженным глазом. Это позволяет исследователям обнаруживать наличие токсинов в морских донных отложениях, просто наблюдая за "светящимися" бактериями.

Эксперименты на глубине

Чтобы проверить свою гипотезу, ученые собрали образцы донного грунта с глубины 35-300 метров в нескольких арктических морях: Баренцевом, Карском и Лаптевых. Они использовали новые биосенсоры для изучения этих отложений. Результаты превзошли ожидания.

Наблюдая за светящимися бактериями, ученые смогли точно определить, какие токсины присутствуют в грунте и как они распределяются по регионам. Это помогает понять, как загрязняющие вещества влияют на экосистемы и как их концентрация меняется со временем.

Зачем это нужно

Донные отложения — это своеобразные "книги", в которых зафиксированы все процессы, происходящие в водоемах. Там содержится информация о состоянии водоемов, о химических реакциях, происходящих в воде, и, конечно, о токсинах. Используя биосенсоры, ученые смогут отслеживать изменения в этих отложениях и делать точные прогнозы о состоянии экосистем.

Это исследование — только начало. В будущем микробные биосенсоры могут стать важнейшим инструментом в экологическом мониторинге, особенно в таких удаленных и сложных для исследования регионах, как Арктика.

Какие перспективы открывает открытие

Использование биосенсоров для обнаружения токсинов в донных отложениях откроет новые горизонты в экологической науке. Это поможет лучше понять, как загрязняющие вещества попадают в морскую среду, как они накапливаются и как изменяются их концентрации с течением времени.

Кроме того, такие технологии помогут в мониторинге экосистем, прогнозировании экологических катастроф и разработке эффективных методов защиты природы. Ведь чем больше данных о состоянии природы, тем легче предсказать её будущее и найти пути к её сохранению.

Уточнения

Микрооргани́змы или микро́бы (фр. microbe, от греч. μικρό - маленький и βίος - жизнь) — собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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