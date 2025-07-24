Арктика и биологические часы: что изменяется в организме человека

Арктика, с её бескрайними ледяными просторами и долгими полярными днями, по-своему влияет на организм человека. Российские ученые обнаружили, что условия жизни в этих северных регионах меняют работу биологических часов, в частности — гена NR1D1, который регулирует циркадные ритмы. У коренных жителей Арктики этот ген активируется сильнее, чем у тех, кто приехал сюда позже. В чем секрет этого феномена?
Ген NR1D1, также известный как REV-ERBa, играет ключевую роль в управлении биологическими ритмами организма, включая сон, бодрствование и обмен веществ. Его активность зависит от воздействия света, физической активности и даже географического положения. У жителей Арктики ученые заметили, что этот ген работает иначе — его экспрессия у коренных людей оказывается выше, особенно в летний период.
Для исследования ученые провели эксперименты с жителями разных регионов, фиксируя экспрессию гена REV-ERBa в клетках крови в определённое время суток, в период равноденствий — когда солнце влияет на организм наибольшим образом. Этот период был выбран не случайно, поскольку он служит своего рода индикатором для метаболических процессов. Как оказалось, пик активности гена в день летнего солнцестояния был ярко выражен у коренных жителей Арктики.
Оказавшиеся наиболее интересными результаты касаются воздействия света на гены. У обоих исследуемых групп — коренных и некоренных жителей — активность гена достигала пика летом, но у местных жителей это происходило на более высоком уровне. Зимний спад активности, наоборот, был заметно выражен у обеих групп, что подтверждает влияние света на циркадные ритмы.
Сезонные колебания активности гена REV-ERBa играют важную роль в адаптации организма к изменяющимся условиям. В условиях Арктики, где продолжительность светового дня и ночи значительно отличается от других регионов, эта особенность помогает организму коренных жителей лучше приспособиться к специфическим условиям жизни. Это открытие может пролить свет на различия в метаболизме и здоровье между местными и пришлыми жителями региона.
Результаты исследования могут оказать серьезное влияние на понимание циркадных ритмов и их связь с различными заболеваниями. Кроме того, это знание позволит разработать новые методы лечения и профилактики заболеваний, связанных с нарушением работы биологических часов, таких как бессонница или сезонные расстройства настроения.
Ученые утверждают, что природа Арктики имеет гораздо более глубокое воздействие на человека, чем мы могли себе представить. В будущем исследования могут раскрыть новые способы, как географическое положение влияет на наше здоровье, и помочь нам лучше адаптироваться к изменяющимся условиям жизни.
Гене́тика (от греч. γενητῶς - "порождающий, происходящий от кого-то") — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.
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