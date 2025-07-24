Сенсация на юго-востоке Финского залива: восемь древних культур раскрыты

На юго-востоке Финского залива археологи установили существование восьми древних культур, исследуя артефакты, обнаруженные в этом регионе. Благодаря исследованиям ученых из Института истории материальной культуры РАН была выстроена хронология этих культур, что позволило внести значительный вклад в понимание истории региона.
Выяснилось, что на этой территории существовали культуры, имеющие общие черты с древностями Кольского полуострова, Прибалтики и Волго-Окского региона. Также можно провести параллели с культурами Карельского перешейка, Эстонии и Финляндии.
Это открытие стало настоящим прорывом в археологических исследованиях региона, поскольку до этого времени юго-восточный берег Финского залива был практически не исследован.
До начала работы исследовательской группы ИИМК РАН, территория от реки Луги до Санкт-Петербурга была слабо изучена. Это создало значительный пробел в понимании истории древних культур на этом участке. В 2019 году ученые начали масштабные раскопки в районе поселка Усть-Луга, и это принесло потрясающие результаты.
В ходе раскопок было исследовано 30 памятников, а общая площадь раскопок составила 10 тыс. кв. м. На основе найденных артефактов была выстроена хронология, которая охватывает три периода — от неолита до раннего железного века.
В ходе исследования были выделены восемь культурно-хронологических типов находок. Это позволило ученым создать картину развития древних обществ на юго-востоке Финского залива, начиная с IV тысячелетия до н. э. Особенно интересны следующие находки:
Особое внимание ученые уделили керамике Волховского типа (890-800 годы до н. э.), которая связывает регион с древними культурами Карельского перешейка, Эстонии и Финляндии.
В результате исследований была также обнаружена поселенческая культура со штрихованной керамикой (350-150 годы до н. э.).
С помощью этого исследования ученым удалось восстановить культурную историю юго-востока Финского залива за четыре тысячи лет, пролив свет на взаимосвязи между культурами, которые ранее были неизвестны или плохо изучены.
Зали́в - часть океана, моря, озера или другого водоёма, глубоко вдающаяся в сушу, но имеющая свободный водообмен с основной частью водоёма.
Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?