Сенсация на юго-востоке Финского залива: восемь древних культур раскрыты

ИИМК РАН датировал артефакты на юго-востоке Финского залива и выстроил хронологию культур

На юго-востоке Финского залива археологи установили существование восьми древних культур, исследуя артефакты, обнаруженные в этом регионе. Благодаря исследованиям ученых из Института истории материальной культуры РАН была выстроена хронология этих культур, что позволило внести значительный вклад в понимание истории региона.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Volunka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Берег Финского залива

Древние культуры, которые связывают Север и Восток

Выяснилось, что на этой территории существовали культуры, имеющие общие черты с древностями Кольского полуострова, Прибалтики и Волго-Окского региона. Также можно провести параллели с культурами Карельского перешейка, Эстонии и Финляндии.

Это открытие стало настоящим прорывом в археологических исследованиях региона, поскольку до этого времени юго-восточный берег Финского залива был практически не исследован.

Пробел в исследованиях: как все начиналось

До начала работы исследовательской группы ИИМК РАН, территория от реки Луги до Санкт-Петербурга была слабо изучена. Это создало значительный пробел в понимании истории древних культур на этом участке. В 2019 году ученые начали масштабные раскопки в районе поселка Усть-Луга, и это принесло потрясающие результаты.

Экспедиция и открытые памятники

В ходе раскопок было исследовано 30 памятников, а общая площадь раскопок составила 10 тыс. кв. м. На основе найденных артефактов была выстроена хронология, которая охватывает три периода — от неолита до раннего железного века.

Хронология и типы культурных находок

В ходе исследования были выделены восемь культурно-хронологических типов находок. Это позволило ученым создать картину развития древних обществ на юго-востоке Финского залива, начиная с IV тысячелетия до н. э. Особенно интересны следующие находки:

Ромбоямочная керамика (3900-3500 годы до н. э.), характерная для Кольского полуострова и Подесенья.

Керамика гребенчатого типа (3700-3000 годы до н. э.), части которой были найдены впервые на южном берегу Финского залива.

Шнуровая керамика (2600-2100 годы до н. э.), сходная с образцами из Прибалтики и Волго-Окского региона.

Сетчатая керамика (2300-800 годы до н. э.), включая локальный тип, который встречается только на южном берегу Финского залива.

Связь с другими регионами

Особое внимание ученые уделили керамике Волховского типа (890-800 годы до н. э.), которая связывает регион с древними культурами Карельского перешейка, Эстонии и Финляндии.

В результате исследований была также обнаружена поселенческая культура со штрихованной керамикой (350-150 годы до н. э.).

Восстановление культурной истории региона

С помощью этого исследования ученым удалось восстановить культурную историю юго-востока Финского залива за четыре тысячи лет, пролив свет на взаимосвязи между культурами, которые ранее были неизвестны или плохо изучены.

Уточнения

Зали́в - часть океана, моря, озера или другого водоёма, глубоко вдающаяся в сушу, но имеющая свободный водообмен с основной частью водоёма.

