Тайна болот: как простые каналы могут повлиять на климат

Российские ученые изучили влияние дренажных каналов на выбросы метана в Тюменской области

3:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Секреты болотных экосистем часто скрыты глубоко в их недрах. Оказавшиеся в центре внимания российских ученых дренажные каналы, по всей видимости, способны не только осушать болота, но и снижать выбросы парниковых газов. Удивительно, но эти каналы иногда могут привести к тому, что метан, ранее попавший в воду, фактически "запечатывается" внутри донных отложений.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Elke Freese, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Болото

Загадка дренажных каналов

Российские исследователи, проводившие исследования на болотах Тарманского массива в Тюменской области, обнаружили нечто неожиданное: сооружение дренажных каналов иногда способствует снижению выбросов метана, а не их увеличению. Это открытие было сделано при изучении воздействия канала на химический состав местных вод и донных отложений.

Как работает этот процесс

Когда в жаркие летние месяцы каналы пересыхают, молекулы метана, находящиеся в воде, оказываются зафиксированными внутри осадочных слоев. Более того, искусственный дренаж, воздействуя на воду, способствует осаждению карбонатов, что в свою очередь "изымет" углерод из биологического круговорота на некоторое время.

Торфяные болота и их роль в углеродном балансе

Не все знают, что торфяные болота занимают лишь 3% суши, но играют огромную роль в поддержании глобального углеродного баланса. В их донных отложениях хранятся колоссальные объемы органического углерода. Осушение болот нарушает этот баланс, что обычно приводит к ускоренному разложению торфа, выбросам углекислого газа и метана в атмосферу, особенно в теплое время года.

Что произошло на болотах Тарманского массива

Учёные начали исследовать, как сооружение дренажных каналов в 1960-е годы повлияло на углеродный баланс местных болот. Для этого были использованы данные о химическом составе воды в каналах, собранные в последние десятилетия, а также архивные замеры 1969-1971 годов. Оказалось, что в некоторых случаях каналы приводили не к увеличению выбросов метана, а наоборот, к их снижению.

Чем важен этот процесс

Этот процесс имеет важное значение для оценки воздействия осушения болот и добычи торфа на природный круговорот углерода и изменение климата. Ученые подчеркивают, что учитывая такие аномальные процессы, можно будет лучше предсказать, как такие меры, как осушение болот, повлияют на глобальные экологические процессы.

Заключение: переосмысление подходов к осушению болот

Таким образом, дренажные каналы могут оказаться важным инструментом в борьбе с парниковыми газами. Хотя это открытие может показаться неожиданным, оно позволяет пересмотреть подходы к осушению болот и, возможно, изменить методы управления углеродными выбросами в будущем.

Уточнения

Мета́н (лат. methanum; болотный газ, CH 4 ) — простейший по составу предельный углеводород, при нормальных условиях бесцветный газ без вкуса и запаха. Малорастворим в воде, почти в два раза легче воздуха.

