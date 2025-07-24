Новая методика управления ИИ: больше прозрачности и меньше ошибок

Новый метод управления генерацией текста в ИИ предложен учеными из России

2:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Мир искусственного интеллекта становится более прозрачным. Российские ученые разработали уникальную методику, которая позволяет управлять внутренними процессами нейросетей, особенно в области генерации текста. Этот прорыв поможет сделать системы ИИ более предсказуемыми и безопасными.

Фото: Pexels by Google DeepMind, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Художественная иллюстрация искусственного интеллекта

Новый подход: как управлять смыслом в ИИ

Речь идет о методе, который позволяет активировать или подавлять отдельные смысловые элементы в процессе обработки данных нейросетью. Это возможно без изменения самой модели или ее дообучения. Как подчеркивают исследователи, это особенно важно, потому что предсказать точку возникновения ошибки в модели до сих пор было крайне сложно.

Как это работает

Разработанный подход основан на разреженных автокодировщиках — специфическом типе нейросетей. Он использует концепцию графа потока признаков, представляющего собой некую карту, которая отслеживает, где, когда и как в модели появляются или исчезают важные элементы. Благодаря этому ученые получили возможность не только отслеживать, но и контролировать эти процессы.

Эксперименты показывают: можно изменить стиль и тональность текста

Применив новый метод, ученые смогли продемонстрировать, как можно изменять стиль, тематику или даже тональность генерируемого текста. Это возможно благодаря точечному влиянию на различные этапы обработки данных, что делает систему более гибкой и предсказуемой.

Преимущества: точность и безопасность

Важным открытием стало то, что вмешательство на нескольких уровнях нейросети позволяет достичь большей точности в управлении моделью, чем попытки воздействовать на отдельные слои. Это особенно важно при создании безопасных решений на базе ИИ. Например, такой метод может эффективно фильтровать нежелательные темы в чат-ботах, не требуя их переобучения.

Практическое применение и перспективы

Использование такого подхода будет полезно не только в научных исследованиях, но и в практическом применении. Это откроет новые возможности для улучшения качества работы ИИ-систем в реальных условиях, обеспечив их безопасность и этичность.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

