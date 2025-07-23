Когда лёд встречает древние реки: учёные нашли тайные миры под снегом Антарктиды

Исследователи обнаружили древние ландшафты подо льдами Восточной Антарктиды

4:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа исследователей недавно сделала сенсационное открытие в Восточной Антарктиде: они обнаружили остатки древних ландшафтов, которые могут сыграть ключевую роль в изучении изменений льда и климата.

Фото: commons.wikimedia.org by ravas51, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Антарктида

Этот феномен привлек внимание не только ученых-геологов, но и специалистов по климату, поскольку эти ландшафты могут оказать влияние на то, как будет реагировать ледяной покров на климатические изменения в будущем.

Восточная Антарктида скрывает под своим многокилометровым ледяным покровом следы древних рек и ландшафтов, которые сохранились в удивительно хорошем состоянии. Эти геологические формации сформировались около 80 миллионов лет назад, когда Восточная Антарктида и Австралия начали разделяться. Эти ландшафты являются важным свидетельством того, как выглядела Земля в доисторическую эпоху, и могут дать ученым представление о том, как климат менялся на протяжении миллионов лет.

Для того чтобы изучить эти скрытые ландшафты, исследователи использовали радарные данные, которые позволили им обнаружить обширные плоские поверхности под ледниками. Эти поверхности простираются на протяжении 3500 километров вдоль побережья и были почти нетронуты на протяжении последних 30 миллионов лет. Они предоставляют уникальную возможность исследовать, как взаимодействовали лед и земля в этом регионе в прошлом.

Древние ландшафты, находящиеся под льдами, сохранились благодаря тому, что они были изолированы от внешней среды на протяжении десятков миллионов лет. Время их формирования совпадает с разделением Восточной Антарктиды и Австралии, что делает эти земли чрезвычайно ценными для изучения геологических процессов. Эти ландшафты также остаются важным индикатором изменений в движении льда, поскольку они предоставляют ключевые данные о том, как ледники перемещались и изменялись в прошлом.

Одной из самых интересных особенностей этих ландшафтов является то, что они действуют как естественные барьеры, замедляя или ограничивая движение льда. Эти плоские поверхности могут помочь ученым лучше понять, как ледяной покров может реагировать на изменения климата. Когда лед начинает двигаться, он часто сталкивается с различными геологическими препятствиями, и такие ландшафты могут значительно повлиять на скорость таяния и перемещения льда. Это открытие будет полезно при прогнозировании будущих изменений в ледниковом покрове и оценке рисков для уровней мирового океана.

В исследовании принимала участие международная команда ученых из Великобритании, Германии и Китая. С помощью новейших технологий они смогли провести глубокий анализ данных и открыть эти скрытые ландшафты, которые проливают свет на историю Земли. Однако, несмотря на это важное открытие, ученые отмечают, что необходимы дальнейшие исследования для более детального понимания этих древних ландшафтов. Ключевым шагом в этом направлении станет бурение во льду для извлечения породы, что позволит еще точнее реконструировать геологические и климатические процессы прошлого.

Исследование было поддержано Британским советом по исследованию окружающей среды и другими организациями, что позволило провести серию сложных и дорогостоящих научных работ. Результаты исследования были опубликованы в престижном журнале "Наука о природе и земле", что подчеркивает важность этого открытия для глобальной научной сообщества.

Открытие этих древних ландшафтов в Антарктиде ставит перед учеными новые вопросы и возможности для будущих исследований. Эти геологические образования не только помогают понять историю ледников, но и могут сыграть ключевую роль в прогнозировании изменений, которые могут произойти в будущем, в связи с изменениями климата.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. ἀντί — «против» и ἄρκτος — «Медведица», отсюда вообще — «север») — континент, расположенный на самом юге Земли.

