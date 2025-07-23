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Если черви уже едят пластик — мы следующие: как загрязнение идёт по цепочке

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Наука

В последние годы учёные все больше обеспокоены последствиями загрязнения окружающей среды микропластиком. Одним из самых удивительных открытий является то, что мелкие черви-нематоды начали предпочитать пищу, загрязненную микропластиком, что может иметь серьезные последствия для экосистем и даже для человека.

Пластиковые отходы
Фото: Designed by Freepik by https://www.freepik.com/author/mb-photoarts is licensed under Public domian
Пластиковые отходы

Нематоды, которые являются маленькими червями, обитающими в почве и воде, в ходе экспериментов начали проявлять странную склонность: они стали выбирать пищу, содержащую микропластик. Первоначально черви не обращали внимания на загрязнённые микропластиком вещества, выбирая чистую пищу, но со временем ситуация изменилась. С каждым поколением нематоды все чаще предпочитали ту пищу, которая была загрязнена микропластиком.

В рамках научных исследований специалисты наблюдали за поведением нематод в течение нескольких поколений. В самом начале эксперимента первое поколение червей не проявляло предпочтений между чистой и загрязненной пищей. Однако по мере того, как черви продолжали есть пищу, содержащую микропластик, их предпочтения начали изменяться. Со временем они стали выбирать загрязненные источники пищи, даже если для этого им приходилось отказываться от более чистых вариантов.

Это явление является результатом накопленного опыта червей, и оно, скорее всего, связано с их обонянием. Нематоды полагаются на свои обонятельные рецепторы для поиска пищи. Вероятно, в процессе долгосрочного воздействия микропластика на их организм, черви начали воспринимать эти частички как нечто привлекательное и съедобное. Таким образом, предпочтение загрязненной пищи у нематод стало больше похоже на приобретенную реакцию, чем на результат генетической мутации.

Микропластик может влиять на поведение животных не только физически, но и химически. Это явление представляет собой пример того, как загрязнение окружающей среды может оказывать влияние на животных, изменяя их природные инстинкты и поведение. При долгосрочном воздействии микропластика, он, возможно, начинает восприниматься как часть их обычного рациона.

Важный аспект заключается в том, что это поведение не является инстинктивным. Нематоды не рождаются с предпочтением к микропластику. Напротив, оно развивается постепенно, на основе воздействия загрязненной пищи в течение нескольких поколений. Такой эффект можно рассматривать как нечто похожее на приобретённую реакцию, а не наследственную мутацию.

Хотя такое поведение может показаться незначительным, оно может иметь долгосрочные последствия для экосистем в целом. Диетические предпочтения нематод могут повлиять на более крупные организмы, которые питаются ими, создавая цепочку изменений по всей пищевой сети. Если нематоды начнут поглощать микропластик, это приведет к его накоплению в организме более крупных животных, которые их едят. Таким образом, загрязнение пищи микропластиком может постепенно переходить по пищевой цепочке, влияя на здоровье различных видов.

Наиболее тревожным является то, что такие изменения могут оказать влияние и на людей. В случае, если микропластик окажется в рационе более крупных животных, то в конечном итоге может затронуть и человеческую пищу, создавая серьезные риски для здоровья. Это открытие вызывает обеспокоенность у экологов и исследователей, так как оно поднимает вопросы безопасности пищи и долгосрочных последствий загрязнения.

В результате, предпочтение нематод к микропластику — это тревожный сигнал для экологов, который подчеркивает необходимость решительных мер по сокращению загрязнения окружающей среды. Пока что последствия этого явления для природы ещё предстоит полностью оценить, но очевидно одно: борьба с микропластиком становится всё более важной задачей для человечества.

Уточнения

Немато́ды (лат. Nematoda, от греч. νήμα – нить и εἶδος – форма, ср. пол. nicień «нитень»), или кру́глые че́рви, — тип первичноротых (из группы линяющих) беспозвоночных животных.

Микропла́стик — мелкие частицы пластмасс, часто определяемые как частицы размером менее 5 мм. Однако в научной литературе отсутствует единый стандарт классификации микропластика по размеру.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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