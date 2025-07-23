Воды Мадагаскара хранят клады: затонувший португальский корабль раскрывает свою тайну спустя 300 лет

Археологи, проводившие подводные исследования в водах Мадагаскара, подтвердили открытие затонувшего португальского корабля «Nossa Senhora do Cabo», который был атакован пиратами в 1721 году. Исследователи также сообщили, что на борту корабля до сих пор находятся ценнейшие артефакты.
Корабль «Nossa Senhora do Cabo» был атакован пиратами 8 апреля 1721 года у побережья острова Реюньон, когда он направлялся из Гоа в Лиссабон. Пиратский капитан Оливье «Стервятник» Левассер с другими пиратами захватил судно, которое уже было в плохом состоянии после шторма. На борту находились португальский вице-король и архиепископ Гоа, а также около 200 рабов. Несмотря на слабое сопротивление, корабль был захвачен, вице-король был освобождён с выкупом, а судьба архиепископа осталась неизвестной.
После захвата пиратами корабль был направлен в гавань на острове Мадагаскар, где пираты делили сокровища. Мадагаскар и остров Сент-Мари в частности служили пиратами убежищем из-за своей защищённости и отсутствия колониального контроля.
16 лет подводных исследований привели к потрясающему открытию. На месте крушения было найдено более 3300 предметов, включая религиозные статуэтки, вырезанные из дерева и слоновой кости. Одной из самых интересных находок стала костяная пластина с золотыми буквами «INRI», символом христианства, что подтверждает происхождение артефактов из португальской колонии в Гоа.
"Эти предметы были изготовлены в Гоа и перевозились в Лиссабон. Они имеют важное историческое значение, так как отражают как религиозные, так и культурные связи того времени", — пояснил соучредитель исследовательского центра Брэндон Клиффорд.
Кроме того, исследователи обнаружили признаки пиратской деятельности в этом районе. На дне гавани находят останки как пиратских кораблей, так и многочисленные балластные камни. В самом районе археологи предполагают наличие по меньшей мере четырёх затонувших пиратских кораблей.
Остров Сент-Мари, расположенный вблизи Мадагаскара, был известен как база для пиратов в «Золотой век пиратства». Его защищённые гавани и отсутствие контроля со стороны колониальных властей сделали его идеальным местом для пиратской деятельности.
Археолог из Университета Брауна Марк Агостини отметил, что в этом районе в период пиратства затонуло от семи до десяти кораблей, и это открытие поможет археологам понять больше о жизни и деятельности пиратов того времени.
Исследования в районе острова Сент-Мари продолжаются. Археологи надеются, что в будущем удастся поднять и исследовать другие затонувшие корабли, чтобы продолжить раскрывать загадки пиратского прошлого этого региона.
Кора́бль — крупное морское судно.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.