Эта окаменелость раскрывает тайну древнего растения, которое нарушает все законы природы

Учёные пересматривают эволюцию цветковых растений после открытия Othniophyton elongatum

4:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавнее открытие окаменелости растения, сделанное учеными из Университета Флориды и Музея естественной истории Флориды, потрясло ботаническое сообщество. В их руках оказалась окаменелость, которая не поддается классификации в рамках известных ботанических семейств, как существующих, так и вымерших. Это открытие может изменить наши представления о происхождении и эволюции цветковых растений.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джунгли

Тайна ископаемого растения

Открытие было сделано на основе образцов, найденных в формации Грин-Ривер, расположенной на востоке штата Юта. Изучение этих образцов стало настоящей сенсацией. Окаменелость, которая в 1969 году считалась обычным листом растения, схожим с женьшенем, теперь оказалось частью совершенно неизвестного вида, названного Othniophyton elongatum. Это растение обладает такими морфологическими особенностями, которые не соответствуют ни одному из известных ботанических семейств, что ставит под сомнение традиционные подходы к классификации.

Ключевое открытие совершил куратор Музея Флориды Стивен Манчестер. Он изучал один из самых хорошо сохранившихся образцов, находящихся в архивах Калифорнийского университета в Беркли. Уникальность этого экземпляра заключается в сохранении всех основных частей растения — ветвей, листьев, цветов и плодов. Это чрезвычайно редкое явление в палеонтологии.

"Этот образец представляет собой тот же самый вид, который был описан более пятидесяти лет назад, но теперь мы видим его в гораздо большем объеме, с множеством деталей, которые не вписываются в традиционные классификации", — отметил Стивен Манчестер.

Удивительная сохранность и новые технологии

Одной из особенностей этого открытия является не только необычная форма растения, но и удивительная сохранность его частей. Такое сочетание частей растения, как ветви, листья, цветы и плоды, позволяет исследователям получить гораздо более полное представление о его биологии и эволюции.

Формация Грин-Ривер, в которой были найдены окаменелости, является одной из самых известных в мире за счет своей выдающейся сохранности ископаемых. Место, где 47 миллионов лет назад находилось огромное озеро, окруженное вулканической активностью, создавало идеальные условия для сохранения — низкий уровень кислорода, мелкие отложения и частые выпадения пепла.

Сначала ученые предположили, что растение могло быть родственным семейству аралиевых из-за схожести с их сложными листьями. Однако дальнейшие исследования показали, что листья были гораздо проще, а цветы и плоды не соответствовали характеристикам семейства магнолиевых или злаков, что оставило ученых без четкой классификации.

Современные технологии раскрывают новые детали

Для анализа использовались передовые методы, включая цифровую микроскопию и искусственный интеллект, что позволило выявить невидимые ранее детали структуры растения. Одним из наиболее интересных открытий стало сохранение тычинок в цветках, которые уже сформировали плоды. Это необычное явление для растений, живущих в наше время.

"Это открытие дает нам небольшое представление о том, как эти растения эволюционировали и адаптировались к различным условиям", — заявил ведущий автор исследования и докторант Университета Флориды Хулиан Корреа-Нарваэс.

Такое открытие подчеркивает уникальность Othniophyton elongatum, который, как считают ученые, представляет собой полностью вымершую эволюционную линию, что ставит под вопрос привычные подходы к классификации ископаемых растений и их размещению в современных филогенетических деревьях.

Переосмысление эволюции растений

Исследования окаменелости Othniophyton elongatum могут изменить наш взгляд на эволюцию цветковых растений. Это открытие подчеркивает, как мало мы знаем о разнообразии древних растений и как важно продолжать исследовать такие уникальные находки, чтобы расширить наши знания о прошлом Земли и эволюционных процессах, которые происходили миллионы лет назад.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу.

