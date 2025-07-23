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Всю жизнь пили не ту воду? Научное открытие разрушает всё, что вы думали о её чистоте

Учёные рассказали, что вода не может быть чистой на 100%
6:40
Наука

Многие из нас привыкли, что чистая вода — это исключительный и особенный продукт. Мы покупаем её в бутылках, находим в магазинах на полках с этикетками, обещающими натуральность и совершенство. Вокруг воды сложился настоящий культ чистоты, и компании, предлагающие очищенную воду, зарабатывают миллионы, обещая идеальное качество. Но так ли чиста эта вода на самом деле? И есть ли она вообще в природе? Удивительно, но ответ на этот вопрос научный мир дает не только отрицательный, но и немного неожиданный.

Бутылка с ледяной водой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бутылка с ледяной водой

Почему вода не может быть абсолютно чистой

Профессор химии Университета штата Орегон Мэй Найман объясняет, что чистой воды в полном смысле этого слова не существует. Вода всегда поглощает ионы из окружающей среды, что делает её не только химически активным растворителем, но и причиной множества химических реакций.

"Вода не существует в стопроцентной чистоте, поскольку всегда растворяет другие вещества. Это связано с её молекулярной структурой, где водородные и кислородные атомы обладают электрическими зарядами, которые создают прочные связи как между молекулами воды, так и с другими веществами", — пояснил профессор Найман.

Вода взаимодействует с окружающим миром, растворяя любые вещества, с которыми она соприкасается, включая даже такие материалы, как стекло. Особенно это проявляется, когда вода очень чистая. Чистая вода не просто содержит примеси, она активно взаимодействует с ними, что делает её весьма нестабильной.

Вода Байкала: легенда о невероятной чистоте

Один из самых известных примеров "чистой" воды — это вода Байкала. Миф о том, что вода в этом озере настолько чиста, что может растворять стекло, активно циркулирует в научных кругах и СМИ. Хотя это звучит как научная фантазия, на самом деле, за этим утверждением стоит реальное химическое явление. Байкал — одно из самых глубоких озёр в мире (более 1600 метров), и его воды обладают уникальными качествами благодаря географической изоляции и отсутствию загрязнений.

Однако утверждение о растворении стакана в Байкальской воде стоит воспринимать как метафору, а не как прямое описание её химических свойств. Чем чище вода, тем активнее её химическая активность, что и приводит к растворению различных веществ. В лабораториях вода, очищенная от всех примесей, может разрушать даже стеклянные сосуды.

Химическая чистота воды: что это на самом деле?

В химическом контексте понятие "чистой воды" значительно отличается от повседневного использования этого термина. Чистая вода — это H₂O без каких-либо растворённых веществ, включая соли, микроорганизмы, газы и другие частицы. Добиться такого уровня чистоты в реальной жизни невозможно, кроме как в строго контролируемых лабораториях. Для научных целей вода делится на три типа в зависимости от её чистоты: Тип I, II и III.

Тип I — это вода высшей чистоты, используемая в самых точных исследованиях, таких как масс-спектрометрия. Тип II используется для клинических анализов и приготовления реагентов. Вода Тип III подходит для промышленных нужд, таких как очистка лабораторного оборудования.

Простая питьевая вода, которую мы употребляем, даже если она прошла очистку, далеко не соответствует этим стандартам. Она содержит безопасные минералы и, как правило, не считается "чистой" с точки зрения химии.

Водопроводная вода против бутилированной: мифы и реальность

Популярность бутилированной воды растёт не только из-за рекламных кампаний, но и из-за того, что потребители часто полагают её более чистой и безопасной. Однако, как показали исследования, в большинстве развитых стран водопроводная вода проходит более строгий контроль и проверки. Вода из-под крана в Европе или США регулярно проверяется на содержание патогенов и вредных веществ, и её качество контролируется на государственном уровне.

Согласно статистике, в Европе каждый человек в среднем потребляет более 100 литров бутилированной воды в год. Однако цена литра бутилированной воды в 100-1000 раз выше, чем цена литра водопроводной воды. Это при том, что обе эти воды часто содержат примерно одинаковые минералы и примеси, а в случае с бутилированной водой — не более высокое качество.

"Бутылированная вода может стоить в 100-1000 раз дороже водопроводной, но не приносит существенного пользы для здоровья", — отмечают эксперты.

Помимо этого, производство пластиковой упаковки для воды требует значительно больше ресурсов, чем производятся на самом деле воды, а пластиковые бутылки, как правило, не перерабатываются, что приводит к экологическим проблемам.

Экологический след бутилированной воды

Производство пластиковых бутылок требует не только большого количества воды, но и нефти, энергии для розлива и транспортировки. Ожидается, что мировой рынок бутилированной воды в 2024 году превысит 300 миллиардов долларов. Ведущие производители часто используют технологию фильтрации водопроводной воды, которая не обладает более высоким качеством, чем та, что поступает из крана. Но она подается потребителю как эксклюзивный и чистый продукт, что обусловлено мощными маркетинговыми кампаниями.

Отказ от бутилированной воды может существенно сократить расходы на её покупку, а также сократить негативное влияние на окружающую среду.

Заключение: Чистая вода как миф и реальность

Как бы ни звучали заманчиво рекламные лозунги о чистоте воды, с научной точки зрения абсолютно чистая вода не существует. То, что мы покупаем в бутылках, это, как правило, очищенная водопроводная вода, часто прошедшая через фильтры или систему обратного осмоса. Это безопасно и подходит для питья, но далеко от химически чистой воды. Кроме того, бутылки, в которые её разливают, становятся не только источником загрязнения природы, но и дополнительной статьёй расходов для потребителей.

Уточнения

Вода́ — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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