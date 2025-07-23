Температура Вселенной возрастёт до солнечной: сколько осталось до большого сжатия

Космическое сжатие: как теория о будущем Вселенной может повлиять на нас

2:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Наша хрупкая голубая планета появилась на свет в результате Большого взрыва — моментального расширения пространства.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Земля

Сейчас, по мнению специалистов в астрофизике и космологии, Земля и все космические тела, вероятно, вернутся в состояние сверхплотной сингулярности, из которой они возникли. Это предсказывает гипотеза "большого сжатия".

Несмотря на кажущуюся тревожность, ученые уверяют, что пока нет оснований для беспокойства.

По мнению ведущих экспертов, теория Большого сжатия предполагает, что Вселенная прекратит расширение и вернется в исходное состояние.

Согласно расчетам космологов из Корнеллского университета, до "большого сжатия" остается около 19,5 миллиардов лет.

Генри Тай, ведущий исследователь в этой области, предполагает, что "большой разрыв" начнется через 11 миллиардов лет и продлится еще 8,5 миллиардов лет.

Доктор Хоанг Нхан Луу из Международного физического центра в Доностии пояснил, что разумные цивилизации не заметят существенных изменений, так как они происходят в огромных космологических масштабах.

Однако одним из предвестников может стать повышение температуры космоса.

Вполне вероятно, что через миллиарды лет температура Вселенной станет сопоставима с температурой поверхности Солнца.

Астрофизик Ави Лоэб из Гарвардского университета заявил, что в этом случае все живое будет уничтожено в космическом пекле.

Мустафа Ишак-Бушаки, астрофизик из Техасского университета в Далласе, отметил, что исследования темной материи показали, что расширение Вселенной замедляется и в конечном итоге остановится.

Тай объяснил, что для выживания человечеству нужно будет переместиться на окраину Солнечной системы или за ее пределы, и на подготовку к этому есть несколько миллиардов лет, пишет nypost.

Уточнения

Астрофи́зика (от др.-греч. ἀστήρ — «звезда, светило» и φυσικά — «природа») — раздел астрономии, использующий принципы физики и химии, который изучает физические процессы в астрономических объектах, таких как звёзды, галактики, экзопланеты и т. д. Физические свойства материи в самых больших масштабах и возникновение Вселенной изучает космология.



