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Уникальное открытие: следы неандертальцев на пляже Португалии — что они могут рассказать?

Как отпечатки древних людей изменили наше восприятие неандертальцев
2:25
Наука

Весной 2020 года, за считанные дни до первого локдауна, геолог Карлуш Нето де Карвалью и его жена, географ Илу Чжан, прогуливались по пляжу Монте-Клеригу на юге Португалии. Во время обычной прогулки они заметили нечто неожиданное — следы, уходящие в песок, словно отпечатки древнего времени.

отпечатки следов неандертальцев
Фото: Wikimedia Commons by Momotarou2012, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
отпечатки следов неандертальцев

"Свет был идеален для наблюдений, мы сразу поняли — перед нами нечто особенное", — вспоминает Нето де Карвалью.

Но уже во время попытки задокументировать находку прилив едва не смыл всю команду — учёным пришлось плыть и карабкаться по почти вертикальному 15-метровому утёсу вместе с оборудованием. И всё это ради нескольких следов. Но как оказалось — очень древних и очень ценных.

Следы, которым 78 000 лет

В Монте-Клеригу исследователи обнаружили пять троп, включающих в себя 26 отдельных отпечатков, оставленных около 78 000 лет назад.

Они находятся в прибрежной дюне, а их возраст был определён с помощью метода оптически стимулированной люминесценции — этот способ позволяет понять, когда минералы последний раз были освещены солнцем.

Неандертальцы на побережье

Отпечатки были признаны неандертальскими, так как в те времена в Европе ещё не было Homo sapiens. Исследователи сделали вывод: по дюне поднимались и спускались взрослый мужчина, ребёнок примерно 7-9 лет и малыш младше двух.

"То, что детские следы идут рядом со взрослыми, говорит о совместной повседневной активности", — пишут авторы исследования.

Такая картина разрушает привычный образ неандертальцев как исключительно охотников и одиночек. Они передвигались группами, заботились о детях и, вероятно, имели нечто похожее на лагерь поблизости, хоть его следов и не сохранилось.

Следы на следах

Интересно, что некоторые отпечатки перекрывались следами крупных млекопитающих. Это может говорить о том, что неандертальцы выслеживали животных, возможно, устраивали засады или добывали моллюсков у берега.

В целом это восьмое подтверждённое местонахождение следов неандертальцев в Европе, и каждое из них по-настоящему уникально.

Уточнения

Неандерта́лец человек неандертальский (лат. Homo neanderthalensis или Homo sapiens neanderthalensis, в советской литературе также носил название палеоантро́п) — вымерший или, по другой гипотезе, ассимилированный представитель рода людей. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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