Уникальное открытие: следы неандертальцев на пляже Португалии — что они могут рассказать?

Весной 2020 года, за считанные дни до первого локдауна, геолог Карлуш Нето де Карвалью и его жена, географ Илу Чжан, прогуливались по пляжу Монте-Клеригу на юге Португалии. Во время обычной прогулки они заметили нечто неожиданное — следы, уходящие в песок, словно отпечатки древнего времени.
"Свет был идеален для наблюдений, мы сразу поняли — перед нами нечто особенное", — вспоминает Нето де Карвалью.
Но уже во время попытки задокументировать находку прилив едва не смыл всю команду — учёным пришлось плыть и карабкаться по почти вертикальному 15-метровому утёсу вместе с оборудованием. И всё это ради нескольких следов. Но как оказалось — очень древних и очень ценных.
В Монте-Клеригу исследователи обнаружили пять троп, включающих в себя 26 отдельных отпечатков, оставленных около 78 000 лет назад.
Они находятся в прибрежной дюне, а их возраст был определён с помощью метода оптически стимулированной люминесценции — этот способ позволяет понять, когда минералы последний раз были освещены солнцем.
Отпечатки были признаны неандертальскими, так как в те времена в Европе ещё не было Homo sapiens. Исследователи сделали вывод: по дюне поднимались и спускались взрослый мужчина, ребёнок примерно 7-9 лет и малыш младше двух.
"То, что детские следы идут рядом со взрослыми, говорит о совместной повседневной активности", — пишут авторы исследования.
Такая картина разрушает привычный образ неандертальцев как исключительно охотников и одиночек. Они передвигались группами, заботились о детях и, вероятно, имели нечто похожее на лагерь поблизости, хоть его следов и не сохранилось.
Интересно, что некоторые отпечатки перекрывались следами крупных млекопитающих. Это может говорить о том, что неандертальцы выслеживали животных, возможно, устраивали засады или добывали моллюсков у берега.
В целом это восьмое подтверждённое местонахождение следов неандертальцев в Европе, и каждое из них по-настоящему уникально.
Неандерта́лец человек неандертальский (лат. Homo neanderthalensis или Homo sapiens neanderthalensis, в советской литературе также носил название палеоантро́п) — вымерший или, по другой гипотезе, ассимилированный представитель рода людей.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.