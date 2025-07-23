Уровень морей под угрозой: учёные открыли 332 каньона в Антарктиде — детали шокируют

Огромные подводные каньоны в Антарктиде: чем они грозят мировому океану

2:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Под ледяным покровом Антарктиды обнаружена сенсационная находка, которая может внести существенные коррективы в прогнозы подъема уровня мирового океана.

Фото: Freepik by Designed by Freepik подводная впадина

Исследователи зафиксировали 332 взаимосвязанные подводные впадины, прорезающие океаническое дно — так называемые сети подводных каньонов. Их количество в пять раз превышает прежние оценки.

Глубина некоторых из этих подводных образований достигает внушительных 4000 метров, что сопоставимо с высотой Монблана.

В мировом океане насчитывается около 10 000 подводных каньонов, но с учетом того, что изучено лишь около 27% морского дна, можно ожидать обнаружения новых подобных объектов.

По мнению ученых, именно антарктические подводные каньоны отличаются самыми большими размерами и впечатляющими формами.

Дэвид Амблас из Барселонского университета отмечает, что наиболее интересные разветвленные системы каньонов расположены в Восточной Антарктиде.

Масштаб подводных каньонов в районе Антарктиды объясняется феноменом мутьевых потоков — подводных лавин из осадочных пород и воды, которые на большой скорости перемещаются по континентальному склону, формируя глубокие каналы.

Доктор Амблас подчеркивает, что, как и арктические подводные каньоны, антарктические образования схожи с каньонами в других регионах мира, однако превосходят их по размерам и глубине из-за продолжительного воздействия полярных льдов и большого объема осадочных материалов, переносимых ледниками.

Эти каньоны играют важную роль в океанических процессах, обеспечивая перенос богатых питательными веществами отложений, соединяя мелководье и глубины, а также создавая среду обитания с богатым биоразнообразием.

Ранее скрытые от исследователей, эти каньоны были обнаружены с помощью нового метода анализа карт местности.

Исследователи связывают большие размеры антарктических каньонов с огромным объемом осадочных пород, переносимых ледниками в океан, пишет Daily Mail.

Уточнения

Каньо́н (исп. cañón «труба, ущелье») — глубокая речная долина с очень крутыми, нередко отвесными склонами и узким дном, обычно полностью занятым руслом реки, образовавшаяся в результате выветривания и эрозивной активности реки по геохронологической шкале.

