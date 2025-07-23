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Химический анализ подтвердил: камни Стоунхенджа — дело рук древних людей

5000 лет назад: как древние общины могли перемещать камни для Стоунхенджа? Учёные раскрывают тайну
1:54
Наука

Эксперты приблизились к разрешению одной из самых долговечных тайн Стоунхенджа.

стоунхендж
Фото: Wikipedia by simonwakefield, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
стоунхендж

В центре внимания исследователей — вопрос о происхождении знаменитых голубых камней, меньшей группы камней, разбросанных по комплексу на равнине Солсбери в Уилтшире.

Особое внимание уделяется валуну Ньюолла, найденному при раскопках около века назад.

Главный вопрос: были ли эти камни (и подобные им) перенесены ледниками из Уэльса, или их доставили люди более 5000 лет назад?

Группа ученых во главе с профессором Ричардом Бевинсом из Университета Аберистуита сравнила валун Ньюолла, размером с футбольный мяч, с образцами из обнажений горных пород в Уэльсе.

Геохимический и микроскопический анализ показал, что "нет доказательств в поддержку гипотезы о ледниковом происхождении этого валуна".

Вместо этого, камень идеально соответствует уникальным характеристикам камней из Крейг Рос-и-Фелина, что говорит о его переносе людьми с расстояния более 200 км.

Согласно исследователям, в северном Пембрукшире еще в 3000 году до нашей эры неолитические общины занимались добычей камня.

Химический анализ показал идентичное содержание тория и циркония в валуне Ньюолла и других фрагментах, найденных в Стоунхендже, с камнями из Крейг Рос-и-Фелина.

Ученые отмечают, что валун Ньюолла состоит из слоистого риолита, поверхность которого богата карбонатом кальция из-за длительного пребывания в меловых почвах Стоунхенджа.

Этот факт дополнительно подтверждает гипотезу о переносе камней людьми, а не ледниками, так как последние оставили бы более рассеянное распределение подобных камней по региону, пишет Daily Mail.

Уточнения

Валун — крупный окатанный обломок горной породы, имеющий в поперечнике 0,256 метра и более (валуны ледникового происхождения достигают размеров 7—9 метров).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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5000 лет назад: как древние общины могли перемещать камни для Стоунхенджа? Учёные раскрывают тайну
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