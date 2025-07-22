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Роботы-шеф-повара уже здесь: как искусственный интеллект меняет мир ресторанов

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2:04
Наука

Подобно всем аспектам современной жизни, сфера общественного питания претерпела значительные изменения под воздействием технологической революции.

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Искусственный интеллект

В эпоху стремительного развития, роботы-повара становятся все более востребованными в предприятиях быстрого обслуживания. Это также способствует решению проблемы дефицита рабочей силы, особенно актуальной в обществах с неблагоприятной демографической ситуацией.

Первые шаги в области роботизированного питания были сделаны в городе Нагоя, где ресторан Densha Sushi начал использовать конвейерные ленты, а затем внедрил более сложные технологии. Постепенное внедрение роботов началось в 2015 году. В настоящее время в сети "странных" ресторанов Henn-na Restaurant, входящей в систему "странных" отелей Henn-na Hotel, весь персонал состоит из роботов, от стойки регистрации до носильщиков.

Один из таких ресторанов полностью автоматизирован, и роботы-повара готовят каждое блюдо всего за полторы минуты. Посетители выбирают блюда через электронное меню или мобильное приложение и оформляют заказ. Затем система искусственного интеллекта активирует механизмы: дозаторы ингредиентов, индукционные плиты и роботов. Участие человека сведено к минимуму. Каждое блюдо подается строго по графику.

В отличие от людей, роботы действуют с машинной точностью и в соответствии с заданными инструкциями, независимо от усталости или настроения. Система искусственного интеллекта распознает даже лица клиентов и знает их предпочтения на основе предыдущих заказов. Роботы требуют меньших затрат, обеспечивают высокий уровень гигиены и позволяют экономить рабочее пространство.

Владельцы сети считают, что это позволяет живым сотрудникам сосредоточиться на разработке меню, взаимодействии с клиентами и освоении сложных кулинарных техник, пишет Japan Daily.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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