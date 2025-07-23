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Дрон непонимания: как беспилотники превращаются в реальную угрозу для Олимпиады

Угроза с неба: Франция запускает войну против беспилотников
2:30
Наука

С ростом популярности дронов они перестали быть просто игрушками. Сегодня это — потенциальная угроза. Французские власти всерьёз обеспокоены безопасностью на крупных спортивных мероприятиях, таких как Олимпиада и чемпионаты мира. Особенно на фоне событий в Украине, где беспилотники уже доказали свою разрушительную силу.

Беспилотник Франция
Фото: https://commons.wikimedia.org by Ricardo Gomez Angel ripato, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Беспилотник Франция

Угроза в небе: от развлечения до оружия

Дроны способны не только сорвать трансляцию или нарушить порядок, но и нести взрывчатку. Чтобы не допустить такого сценария, французские силовики применяют новейшие технологии для раннего обнаружения и обезвреживания воздушных целей.

Жандармерия, например, патрулирует тренировочные базы команд, как в Ле-Туке-Пари-Плаж, где проходят сборы английской сборной по регби.

Специальные устройства обнаруживают дроны за километры и направляют волны, нарушающие связь с оператором, чтобы тот не смог управлять аппаратом.

Nerod: дронобой будущего

Одним из главных технических достижений стал Nerod — инновационная система подавления беспилотников. Весом всего 8 кг и с охватом в 90°, она способна обезвредить сразу несколько целей.

Солдаты уже проходят обучение с Nerod на военной базе Бискарросс. К 2024 году система должна поступить в арсенал вооружённых сил Франции.

Nerod не стреляет — он "глушит", заставляя дроны возвращаться назад или просто терять управление.

Инвестиции и лазерное будущее

Франция выделила на борьбу с дронами 350 млн евро в течение ближайшего десятилетия. Помимо Nerod, разрабатываются лазерные системы, которые обещают абсолютную точность и бесшумную работу. Хотя они пока находятся на стадии тестирования, потенциал у них колоссальный.

Главная цель — защитить как спортивные арены, так и военные объекты от новых форм угроз.

Готовность — важнее технологии

Даже самое современное оборудование требует умелого обращения. Именно поэтому французские военные проходят регулярную подготовку, обучаясь быстрому и точному реагированию. Это важнейший элемент общей стратегии обороны.

"Адаптивность — наше главное преимущество. Только так можно успевать за развитием угроз", — уверены в армии.

Уточнения

Францу́зская Респу́блика (фр. République française,) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света. Столица — Париж. Девиз Республики — "Свобода, равенство, братство", её принцип — правление народа, народом и для народа.
 

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту. БПЛА могут обладать разной степенью автономности от управляемых дистанционно до полностью автоматических, а также различаются по конструкции, назначению и другим параметрам. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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