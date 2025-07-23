Новый прорыв в батареях: как натриевые источники энергии могут заменить литий

Тайны натриевых аккумуляторов: когда мы сможем на них рассчитывать

2:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Пока литий продолжает дорожать, а его добыча вызывает всё больше споров, внимание учёных и инженеров переключается на натрий — доступный и недорогой элемент, который способен изменить энергетический рынок.

Фото: Own work by Christian Pinatel de Salvator, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ устойчивое развитие, энергетика

Именно натриево-ионные аккумуляторы стали настоящим объектом интереса благодаря своей перспективности для широкого круга применений — от бытовой электроники до крупных энергосистем. Новая разработка японских исследователей может стать поворотным моментом в этой области.

В чём суть открытия?

Основой для нового подхода стала работа с марганцевыми катодами — конкретно с двумя кристаллическими формами NaMnO₂: α-NaMnO₂ и β-NaMnO₂. Каждая из них обладает уникальной структурой и характеристиками.

Учёные сфокусировались на β-NaMnO₂ и нашли способ устранить её главную проблему — снижение ёмкости из-за дефектов упаковки.

Добавление меди позволило стабилизировать структуру и избавиться от скользящих плоскостей (SFs), что резко улучшило электрохимические свойства материала.

Почему это важно?

Медное легирование устраняет структурные ионные нарушения.

Батареи становятся устойчивее и служат дольше.

Повышается стабильность заряда и цикла.

Такое решение делает натриевые батареи конкурентоспособными с литий-ионными по надёжности, но при этом более экономичными в производстве.

Устойчивое хранение энергии

Одним из главных плюсов Na-ионных батарей является их потенциал в сфере возобновляемой энергетики. Они могут эффективно использоваться для хранения энергии от солнечных и ветровых источников, интегрируясь в электросети и снижая нагрузку на инфраструктуру.

Стабильное и долговечное хранение энергии — ключ к устойчивому будущему.

Что дальше?

Исследователи отмечают, что важнейшими задачами остаются:

снижение температур синтеза β-NaMnO₂;

предотвращение образования натриево-дефицитных фаз;

более точное понимание твёрдотельной химии материалов.

Все эти шаги необходимы для массового внедрения и совершенствования технологии.

Уточнения

Натрий-ионный аккумулятор (Na-ion) — тип электрического аккумулятора, который имеет близкие к литий-ионному аккумулятору энергетические характеристики, но стоимость применяемых в нём материалов значительно ниже (натрий примерно в 50 раз дешевле лития). Преимуществом натрий-ионных батарей является безвредность разряда до нуля, что делает более безопасной их перевозку и хранение.

