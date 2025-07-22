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Искусственный интеллект сэкономит время HR-специалистам: как браузер Comet меняет профессию

Будущее рекрутеров: как технологии заменят специалистов в управлении персоналом
1:49
Наука

Искусственный интеллект в ближайшем будущем сможет автоматизировать многие профессиональные направления.

Офис
Фото: unsplash.com by Sigmund is licensed under Free to use under the Unsplash License
Офис

Аравинд Шринивас, возглавляющий Perplexity AI, отметил в своем выступлении:

"Целая рабочая неделя рекрутера сводится к одному, пусть и многогранному, этапу: поиску и установлению контакта с потенциальными кандидатами".

Новейший браузер Comet, разработанный Perplexity на базе ИИ, задуман как виртуальный ассистент, способный справляться со сложными задачами, состоящими из нескольких шагов. Шринивас подчеркивает, что браузер является наиболее подходящим интерфейсом для этой цели, так как он ежедневно используется практически каждым офисным сотрудником. Первыми под удар, по мнению генерального директора, могут попасть специалисты по управлению персоналом и ассистенты.

В качестве примера Comet способен составить перечень специалистов с их профилями и контактными данными, взятыми из LinkedIn, а затем автоматически рассылать им персонализированные сообщения. Похожий принцип можно применить и к задачам ассистента: система сможет получить доступ к почте Gmail и календарю Google, чтобы отвечать на письма, координировать действия, управлять встречами и формировать краткие отчеты по итогам встреч, пишет privatbankar.

На данный момент система еще не в состоянии безупречно выполнять особо сложные задачи, но Шринивас полагает, что будущие модели ИИ, такие как GPT-5 или Claude 4.5, могут совершить настоящий прорыв.

"Я практически уверен, что в течение ближайших шести-двенадцати месяцев это станет реальностью", — заявил он.

Уточнения

Бра́узер — прикладное программное обеспечение для просмотра страниц, содержания веб-документов, компьютерных файлов и их каталогов; управления веб-приложениями; а также для решения других задач.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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