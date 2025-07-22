Удивительный объект в космосе: что скрывает радиовсплеск CHIME J1634+44

945 секунд тишины: тайны странного радиовсплеска CHIME J1634+44

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Группа исследователей из обсерватории Грин-Бэнк Национального научного фонда (NSF GBO) обнаружила уникальный объект, долгопериодный радиотранзиент (LPT) под названием CHIME J1634+44.

Фото: Flickr by European Southern Observatory, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Три телескопа ESO в составе Очень Большого Телескопа VLT

Подобно вращающимся радиотранзиентам (RRT), он испускает короткие радиоимпульсы, предположительно от пульсирующих нейтронных звезд (пульсаров). Однако LPT отличаются крайне длительными периодами вращения, достигающими нескольких минут или часов. CHIME J1634+44 — единственный LPT, у которого период вращения сокращается, а поляризация необычна.

Эти особенности ставят под сомнение современные представления о транзиентных объектах и поднимают вопросы о физике Вселенной. Периодичность радиовсплесков CHIME J1634+44 остается загадкой. Фэнцю Адам Дун из GBO отметил, что CHIME J1634+44 можно назвать "единорогом" среди LPT. Всплески повторяются либо каждые 14 минут, либо каждые 841 секунду, но есть и вторичный период 4206 секунд (70 минут), в пять раз длиннее. Предполагается, что это система, где что-то вращается вокруг нейтронной звезды.

В наблюдениях участвовали телескоп Грин-Бэнк, VLA, CHIME, Swift и LOFAR. CHIME отслеживал периодические всплески и вращение транзиента, VLA обеспечивал высокочастотные наблюдения для коррекции искажений межзвездной среды (ISM) и точного определения местоположения. GBT предоставил данные о времени с высоким разрешением, а Swift искал рентгеновские аналоги.

Компактные объекты, такие как нейтронные звезды, со временем теряют энергию, замедляя вращение. Но CHIME J1634+44 ускоряется. Это указывает на двойную систему с сокращающейся орбитой из-за потери энергии или излучения гравитационных волн (ГВ).

Подобное поведение наблюдалось у белых карликов, но нейтронные звезды его не проявляют. Радиовсплески CHIME J1634+44 имеют полную круговую поляризацию, что указывает на уникальный механизм генерации. Донг отметил, что открытие CHIME J1634+44 расширяет популяцию LPT и бросает вызов моделям нейтронных звезд и белых карликов, предполагая наличие других подобных объектов. Эти открытия открывают новые перспективы в радиоастрономии и могут помочь раскрыть тайны вращающихся нейтронных звезд, пишет universetoday.

Уточнения

Вращающийся радиотранзиент — источник интенсивных, коротких вспышек в радиодиапазоне, впервые обнаруженных в 2006 году. Излучение, испускаемое вращающимися радиотранзиентами очень похоже на испускаемое пульсарами. Предполагается что они излучаются нейтронными звездами с сильным магнитным полем, однако их апериодичность в настоящее время необъяснима.



