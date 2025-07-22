Удивительный объект в космосе: что скрывает радиовсплеск CHIME J1634+44

Группа исследователей из обсерватории Грин-Бэнк Национального научного фонда (NSF GBO) обнаружила уникальный объект, долгопериодный радиотранзиент (LPT) под названием CHIME J1634+44.
Подобно вращающимся радиотранзиентам (RRT), он испускает короткие радиоимпульсы, предположительно от пульсирующих нейтронных звезд (пульсаров). Однако LPT отличаются крайне длительными периодами вращения, достигающими нескольких минут или часов. CHIME J1634+44 — единственный LPT, у которого период вращения сокращается, а поляризация необычна.
Эти особенности ставят под сомнение современные представления о транзиентных объектах и поднимают вопросы о физике Вселенной. Периодичность радиовсплесков CHIME J1634+44 остается загадкой. Фэнцю Адам Дун из GBO отметил, что CHIME J1634+44 можно назвать "единорогом" среди LPT. Всплески повторяются либо каждые 14 минут, либо каждые 841 секунду, но есть и вторичный период 4206 секунд (70 минут), в пять раз длиннее. Предполагается, что это система, где что-то вращается вокруг нейтронной звезды.
В наблюдениях участвовали телескоп Грин-Бэнк, VLA, CHIME, Swift и LOFAR. CHIME отслеживал периодические всплески и вращение транзиента, VLA обеспечивал высокочастотные наблюдения для коррекции искажений межзвездной среды (ISM) и точного определения местоположения. GBT предоставил данные о времени с высоким разрешением, а Swift искал рентгеновские аналоги.
Компактные объекты, такие как нейтронные звезды, со временем теряют энергию, замедляя вращение. Но CHIME J1634+44 ускоряется. Это указывает на двойную систему с сокращающейся орбитой из-за потери энергии или излучения гравитационных волн (ГВ).
Подобное поведение наблюдалось у белых карликов, но нейтронные звезды его не проявляют. Радиовсплески CHIME J1634+44 имеют полную круговую поляризацию, что указывает на уникальный механизм генерации. Донг отметил, что открытие CHIME J1634+44 расширяет популяцию LPT и бросает вызов моделям нейтронных звезд и белых карликов, предполагая наличие других подобных объектов. Эти открытия открывают новые перспективы в радиоастрономии и могут помочь раскрыть тайны вращающихся нейтронных звезд, пишет universetoday.
Вращающийся радиотранзиент — источник интенсивных, коротких вспышек в радиодиапазоне, впервые обнаруженных в 2006 году. Излучение, испускаемое вращающимися радиотранзиентами очень похоже на испускаемое пульсарами. Предполагается что они излучаются нейтронными звездами с сильным магнитным полем, однако их апериодичность в настоящее время необъяснима.
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