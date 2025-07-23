Умные стельки, которые помогут ампутантам: вот что скрывается в их инновации

В НГУ представили стельки для анализа походки людей с ампутацией

3:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Вы когда-нибудь задумывались, как важен каждый шаг для человека, который потерял конечность? В Новосибирском государственном университете разработали инновационные умные стельки, которые помогут анализировать биомеханику походки людей с ампутацией.

Фото: navy.mil by Трэвисом К. Мендоса, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паралимпийский военно-спортивный лагерь в Военно-морском медицинском центре в Бальбоа

Эти стельки станут важным дополнением к системе захвата движений, которая используется для отслеживания процесса реабилитации.

Что такое умные стельки

Умные стельки — это не просто аксессуар для обуви. Это высокотехнологичное устройство, которое позволяет точнее понять, как пациент с ампутированной конечностью двигается. С помощью этих стелек можно определить фазы шага, а также выявить асимметрию в походке. Такое устройство тестировалось совместно с системой захвата движений для точного анализа кинематики походки.

Зачем нужны умные стельки

По словам разработчиков, стельки помогут протезистам и специалистам по реабилитации точно оценивать распределение нагрузки между здоровой и ампутированной конечностями.

Кроме того, они будут полезны для отслеживания динамики реабилитации пациента вне клиники. Информация с этих стелек поможет диагностировать проблемы с ходьбой и корректировать настройку протезов.

3D-протезы: шаг в будущее

Особое внимание на форуме привлек 3D-протез стопы, который также был представлен на стенде НГУ. Это еще одно яркое достижение молодой команды ученых.

Протез имеет низкую стоимость, легко изготавливается и может быть персонализирован под каждого пациента. Он подходит для людей с ампутацией 1-2 уровня активности, то есть для тех, кто нуждается в протезе для повседневной ходьбы. Такой подход значительно ускоряет процесс реабилитации, не ухудшая биомеханику ходьбы.

Использование технологий для точности

Для разработки протеза использовались технологии 3D-моделирования, а также анализ нагрузок, который позволил создать оптимальную геометрию для протеза. Вес изделия всего 700 граммов, что делает его достаточно легким для повседневного использования. Протез прошел испытания на форуме и уже получил положительные отзывы.

Как умные стельки и протезы изменят реабилитацию

Основная цель команды НГУ — создать доступные и высококачественные решения для людей, которые пережили ампутацию. Совмещение умных стелек с системой захвата движений позволит специалистам более точно оценивать ходьбу пациента и корректировать настройки протезов.

В результате реабилитация станет более эффективной, а пациенты смогут быстрее вернуться к полноценной жизни.

Поддержка и будущее технологий

Проект получил финансовую поддержку от Министерства науки и инновационной политики Новосибирской области, что позволяет продолжать работу над улучшением и расширением применения этих технологий.

Команда молодых исследователей НГУ уверена, что их разработки смогут значительно улучшить качество жизни людей с ампутацией и облегчить процесс реабилитации.

Уточнения

Протези́рование (др.-греч. πρόσθεσις - присоединение, прибавление) — замена утраченных или необратимо повреждённых частей тела искусственными заменителями — протезами.

