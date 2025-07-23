Зачем ученые зафиксировали распады сигма-гиперонов? Это открытие удивит вас

Результаты эксперимента LHCb подтвердили редкость распадов сигма-гиперонов

2:33 Your browser does not support the audio element. Наука

В очередной раз Большой адронный коллайдер (БАК) доказал свою важность для науки. На этот раз физики зафиксировали уникальные данные о распадах сигма-гиперонов. Процесс, который случается крайне редко — вероятность его возникновения составляет один шанс на 100 миллионов — подтвердил теории, заложенные в Стандартной модели физики частиц.

Фото: Homepage of CMS detector of CERN by Julian Williams, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Компактный мюонный соленоид

Что такое сигма-гипероны

Сигма-гипероны — это нестабильные тяжелые частицы, состоящие из странного кварка и двух других, верхних или нижних кварков.

Такие частицы очень редко распадаются, но именно их поведение помогает физикам понять загадки Вселенной.

Как ученые обнаружили распады

Научная команда, работающая на установке LHCb в ЦЕРН, впервые проследила распад сигма-гиперонов на протоны, антиюмоны и мюоны. Зафиксировав около 230 подобных событий, они смогли подтвердить сверхредкость этих распадов. Этот результат стал ключом к тому, чтобы еще раз подтвердить точность Стандартной модели физики частиц.

Зачем это важно

Этот опыт имеет большое значение для понимания законов природы. Редчайшие распады, зафиксированные командой LHCb, подтвердили, что Стандартная модель по-прежнему верна. Это исключает возможность существования "новой физики” или ранее неизведанных процессов, которые могли бы объяснить такие редкие события.

Что это значит для будущих исследований

Данные наблюдения ограничили область поиска новых физических явлений, что может существенно ускорить будущие исследования в области фундаментальной физики. Как говорят ученые, это открытие позволяет исключить большинство гипотез о том, что мир может быть устроен иначе, чем мы привыкли думать.

Подтверждение стандартной модели

Вероятность распада сигма-гиперонов на протон, мюон и антимюон была теоретически рассчитана еще несколько десятилетий назад. Теперь же эти наблюдения подтвердили, что такой процесс действительно крайне редок, как и предсказывалось учеными.

Какое будущее у науки после открытия

Открытие не только решает одну из фундаментальных загадок, но и сужает область поисков "новой физики". Все более очевидно, что Стандартная модель остаётся основой для будущих исследований в этой области.

Уточнения

Колла́йдер (англ. collider от collide - "сталкиваться") — ускоритель частиц на встречных пучках, предназначенный для изучения продуктов их соударений.

