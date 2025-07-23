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Сверхзвуковая авиация России: какие секреты скрыты в проекте нового самолета

Дмитрий Маркович о перспективах массового производства сверхзвуковых самолетов в России
2:55
Наука

Российская сверхзвуковая авиация — это одно из самых амбициозных направлений в авиационной промышленности страны. Но несмотря на все усилия ученых и инженеров, массовое производство сверхзвуковых пассажирских самолетов вряд ли станет реальностью в ближайшем будущем.

Самолет в небе
Фото: flickr.com by Bill Abbott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Самолет в небе

Начало разработки сверхзвукового самолета

Национальный исследовательский центр "Институт имени Н. Е. Жуковского" работает над проектом сверхзвукового гражданского самолета. В апреле этого года здесь впервые в мире были проведены испытания интеллектуальных технологий для такого самолета.

В качестве демонстратора использовалась летающая лаборатория Як-40, в которой были реализованы технологии внешнего видения на основе камер разных спектральных диапазонов, что позволило пилотам управлять самолетом из кабины без остекления.

Высокая стоимость и ограниченные перспективы

По словам Дмитрия Марковича, директора Института теплофизики СО РАН, производство сверхзвукового самолета в России, скорее всего, не будет массовым из-за высокой стоимости. Такой самолет — это, по сути, более крупный бизнес-джет, предназначенный для тех, кто готов платить за быстрый перелет через Атлантику.

Однако его стоимость и стоимость полетов на сверхзвуковых скоростях будут оставаться высокими, что ограничивает круг потенциальных потребителей.

Технические проблемы на пути к массовому производству

Ни для кого не секрет, что технические проблемы стоят на пути реализации этого амбициозного проекта. Маркович отметил, что над созданием сверхзвукового самолета работают ученые НИЦ Жуковского, но проект находится на начальной стадии. Все задачи, связанные с разработкой технологий, еще не решены, и многие из них остаются скрытыми.

История сверхзвуковой авиации

Сверхзвуковые пассажирские самолеты уже имеют свою историю. В 1968 году был построен Ту-144 — первый сверхзвуковой пассажирский самолет.

В Европе через год появился "Конкорд", который также летал на сверхзвуковой скорости. Однако и Ту-144, и "Конкорд" не смогли оправдать высокие затраты на эксплуатацию, и оба проекта были закрыты. Последний полет "Конкорда" состоялся в 2003 году.

Новые горизонты для сверхзвуковой авиации

Несмотря на все трудности, разработки продолжаются. В будущем, возможно, мы увидим новый класс самолетов, который сократит время перелетов через океаны и обеспечит пассажирам невероятные удобства. Однако массовое производство и широкое распространение этих технологий остается под вопросом.

Уточнения

Авиа́ция (через фр. aviation, от лат. avis - "птица") — теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах, область человеческой деятельности, охватывающая создание и использование воздушных судов (ВС).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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