Революция в автоматизации: система умного дома без лишних затрат

Разработчики из Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого представили систему для автоматизации управления домашними приборами. Она позволяет создавать сценарии, которые работают без участия человека.
Сегодня большинство систем умных домов сложны и дороги. Проблема интеграции различных устройств разных производителей часто приводит к неудобствам. Например, умный дом Яндекса хорошо работает только с продуктами самой компании, а решения Ростелекома или AJAX StarterKit black требуют специализированного оборудования.
В результате пользователи сталкиваются с дополнительными расходами и ограничениями. В НовГУ предложили решение, которое объединяет устройства от разных производителей, снижая стоимость и обеспечивая гибкость.
Разработка представляет собой модульную систему, основанную на микроконтроллере. Она поддерживает интеграцию с разнообразными приборами и датчиками. В основе работы системы — высокая степень автоматизации. Это позволяет пользователю с легкостью настроить умный дом, без необходимости вручную связывать все устройства.
Система управляет освещением, отоплением, бытовыми приборами, а также мониторит ситуацию в доме, уведомляя о чрезвычайных ситуациях.
В отличие от сложных и дорогих решений, представленная система отличается кроссплатформенностью. Установив базовый комплект, пользователи могут подключать различные датчики и устройства, расширяя функционал дома по мере необходимости. Такой подход делает систему доступной и удобной для большинства пользователей.
Особенностью системы является возможность контролировать безопасность в доме на новом уровне. Встроенные датчики движения, протечек, дыма, газа и температуры обеспечивают надежную защиту. Это особенно актуально для семей с детьми или людей, часто покидающих дом. В случае угрозы система будет автоматически отправлять уведомления владельцам.
Новая система также может быть полезна бизнесу. Для офисов, небольших гостиниц или хостелов она предлагает простой и эффективный способ автоматизировать безопасность и оптимизировать расход энергоресурсов. Это поможет снизить затраты и повысить уровень контроля.
Проект был создан в рамках поддержки Минобрнауки России в рамках "Десятилетия науки и технологий". Он уже привлек внимание как потребителей, так и специалистов в области автоматизации.
Автоматизация - применение технических средств, экономико-математических методов и систем управления, освобождающих человека частично или полностью от непосредственного участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов или информации.
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