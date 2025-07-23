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Революция в автоматизации: система умного дома без лишних затрат

Новгородские учёные создали систему умного дома с автоматической интеграцией устройств
2:54
Наука

Разработчики из Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого представили систему для автоматизации управления домашними приборами. Она позволяет создавать сценарии, которые работают без участия человека.

Умный дом
Фото: Pixabay by geralt, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умный дом

Почему это важно

Сегодня большинство систем умных домов сложны и дороги. Проблема интеграции различных устройств разных производителей часто приводит к неудобствам. Например, умный дом Яндекса хорошо работает только с продуктами самой компании, а решения Ростелекома или AJAX StarterKit black требуют специализированного оборудования.

В результате пользователи сталкиваются с дополнительными расходами и ограничениями. В НовГУ предложили решение, которое объединяет устройства от разных производителей, снижая стоимость и обеспечивая гибкость.

Ключевые особенности новой системы

Разработка представляет собой модульную систему, основанную на микроконтроллере. Она поддерживает интеграцию с разнообразными приборами и датчиками. В основе работы системы — высокая степень автоматизации. Это позволяет пользователю с легкостью настроить умный дом, без необходимости вручную связывать все устройства.

Система управляет освещением, отоплением, бытовыми приборами, а также мониторит ситуацию в доме, уведомляя о чрезвычайных ситуациях.

Гибкость и простота использования

В отличие от сложных и дорогих решений, представленная система отличается кроссплатформенностью. Установив базовый комплект, пользователи могут подключать различные датчики и устройства, расширяя функционал дома по мере необходимости. Такой подход делает систему доступной и удобной для большинства пользователей.

Автоматизация безопасности

Особенностью системы является возможность контролировать безопасность в доме на новом уровне. Встроенные датчики движения, протечек, дыма, газа и температуры обеспечивают надежную защиту. Это особенно актуально для семей с детьми или людей, часто покидающих дом. В случае угрозы система будет автоматически отправлять уведомления владельцам.

Что это означает для бизнеса

Новая система также может быть полезна бизнесу. Для офисов, небольших гостиниц или хостелов она предлагает простой и эффективный способ автоматизировать безопасность и оптимизировать расход энергоресурсов. Это поможет снизить затраты и повысить уровень контроля.

Разработка и поддержка

Проект был создан в рамках поддержки Минобрнауки России в рамках "Десятилетия науки и технологий". Он уже привлек внимание как потребителей, так и специалистов в области автоматизации.

Уточнения

Автоматизация - применение технических средств, экономико-математических методов и систем управления, освобождающих человека частично или полностью от непосредственного участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов или информации.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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