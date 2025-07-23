Даже четвёртая стадия — не приговор: радиотерапия изменила течение болезни

Можно ли сделать опухоль более уязвимой к лечению, даже если она не реагирует на стандартную терапию? Ответ — да. И всё благодаря комбинации двух мощных методов — радиотерапии и иммунотерапии.
Учёные из США и Нидерландов провели вторую фазу клинических испытаний на пациентах с немелкоклеточным раком легкого — одной из самых распространённых и устойчивых форм онкологии дыхательной системы.
Они выяснили, что точечная радиотерапия разрушает часть опухоли, выбрасывая в межклеточную среду фрагменты погибших клеток. Эти остатки активируют иммунную систему, включая Т-клетки, которые начинают атаковать новообразование.
В исследовании участвовали 70 пациентов на IV стадии рака, у которых ранее не наблюдалось реакции на иммунотерапию. Группу разделили: одни получали только пембролизумаб (препарат, усиливающий активность Т-клеток), другим дополнительно проводили радиотерапию.
Результаты впечатлили:
Также наблюдалась повышенная активность иммунных клеток и рост концентрации молекул, активирующих иммунитет.
"Радиотерапия может стать ключом к лечению опухолей, устойчивых к иммунотерапии. Это даёт шанс там, где его раньше не было", — подчёркивает доцент Университета Джона Гопкинса Вальсамо Анагносту.
Таким образом, учёные подтвердили: комбинированный подход действительно усиливает эффект и открывает новые возможности в борьбе с агрессивными формами рака лёгких.
Карцинома (др.-греч. καρκίνος - "рак", -ωμα от ὄγκωμα - "опухоль", дословно — раковая опухоль) — вид злокачественной опухоли (рак), развивающейся из клеток эпителиальной ткани различных органов (кожи, слизистых оболочек и многих внутренних органов).
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