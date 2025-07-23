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Даже четвёртая стадия — не приговор: радиотерапия изменила течение болезни

Университет Джона Гопкинса: радиотерапия улучшает результаты иммунотерапии при раке
Наука

Можно ли сделать опухоль более уязвимой к лечению, даже если она не реагирует на стандартную терапию? Ответ — да. И всё благодаря комбинации двух мощных методов — радиотерапии и иммунотерапии.

лучевая терапия
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Goodyear, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
лучевая терапия

Почему опухоли становятся уязвимыми

Учёные из США и Нидерландов провели вторую фазу клинических испытаний на пациентах с немелкоклеточным раком легкого — одной из самых распространённых и устойчивых форм онкологии дыхательной системы.

Они выяснили, что точечная радиотерапия разрушает часть опухоли, выбрасывая в межклеточную среду фрагменты погибших клеток. Эти остатки активируют иммунную систему, включая Т-клетки, которые начинают атаковать новообразование.

Эксперимент, который изменил правила игры

В исследовании участвовали 70 пациентов на IV стадии рака, у которых ранее не наблюдалось реакции на иммунотерапию. Группу разделили: одни получали только пембролизумаб (препарат, усиливающий активность Т-клеток), другим дополнительно проводили радиотерапию.

Результаты впечатлили:

  • У пациентов, проходивших комбинированное лечение, опухоль в среднем переставала расти на 5-6 месяцев;
  • У тех, кто получал только иммунотерапию, эффект длился 1-2 месяца.

Также наблюдалась повышенная активность иммунных клеток и рост концентрации молекул, активирующих иммунитет.

Что это значит для будущего терапии

"Радиотерапия может стать ключом к лечению опухолей, устойчивых к иммунотерапии. Это даёт шанс там, где его раньше не было", — подчёркивает доцент Университета Джона Гопкинса Вальсамо Анагносту.

Таким образом, учёные подтвердили: комбинированный подход действительно усиливает эффект и открывает новые возможности в борьбе с агрессивными формами рака лёгких.

Уточнения

Карцинома (др.-греч. καρκίνος - "рак", -ωμα от ὄγκωμα - "опухоль", дословно — раковая опухоль) — вид злокачественной опухоли (рак), развивающейся из клеток эпителиальной ткани различных органов (кожи, слизистых оболочек и многих внутренних органов).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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