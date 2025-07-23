Когда улитка знает больше, чем сенсор: как экология вышла на новый уровень

Учёные РАН разработали метод оценки загрязнения воды по реакции улиток

2:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН разработали уникальный способ экологического мониторинга водоёмов с помощью улиток. Эта методика уже успешно испытана на реке Луга, одной из крупнейших рек Ленинградской области.

Фото: flickr.com by Yoko Nekonomania, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Улитка

Почему улитки

Для традиционного экологического мониторинга обычно используют двустворчатых моллюсков, но команда СПб ФИЦ РАН предложила новый подход, используя брюхоногих моллюсков — Viviparus viviparus, широко распространённых в водоёмах северо-запада России.

Этот метод позволяет оценить состояние водоёмов на основе физиологических показателей моллюсков. Учёные обратили внимание на реакции их кардиосистемы, которые, по их мнению, могут быть использованы для определения уровня загрязнения воды.

"Мы показали, что реакции кардиосистемы моллюсков могут служить индикатором уровня загрязнения водоёмов", — поясняет старший научный сотрудник Лаборатории биоэлектронных методов геоэкологического мониторинга Татьяна Кузнецова.

Тестирование на реке Луга

Река Луга была выбрана для тестирования нового метода не случайно. Это важная водная артерия региона, которая испытывает существенное антропогенное воздействие. Строительство инфраструктуры, включая крупнейший в Европе мусороперерабатывающий завод, и другие промышленные объекты сильно влияют на её экологическое состояние.

Для исследования учёные собрали моллюсков с мелководья реки вблизи трёх населённых пунктов. Затем они использовали инновационную систему для регистрации сердечного ритма животных и провели эксперименты при различных температурных режимах. Дополнительно были проанализированы уровни тяжёлых металлов в тканях моллюсков и донных отложениях.

Важность регулярного мониторинга

Исследование показало, что изменения в физиологии моллюсков могут служить ранними признаками ухудшения состояния водоёмов. Это позволяет более точно выявлять проблемные участки рек и разрабатывать меры для их защиты.

Экологический мониторинг водоёмов — необходимая мера для обеспечения безопасности водных ресурсов и предотвращения экологических катастроф. Новая методика предоставляет уникальные возможности для более оперативного и точного мониторинга состояния рек северо-западного региона России.

Уточнения

Экологическая токсикология (экотоксикология) — раздел токсикологии, изучающий эффекты воздействия токсичных веществ на экосистемы и их круговорот в биосфере, в особенности в пищевых цепях.

