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Новый Каспий — с другими рыбами: почему исчезновение старых видов неизбежно

Минприроды РФ разработает программу борьбы с обмелением Каспийского моря
2:48
Наука

Снижение уровня Каспийского моря, которое наблюдается с середины 90-х годов, заставляет водных обитателей искать новые места для жизни. В первую очередь, это отражается на северной части моря, омывающей берега России и Казахстана, где жизнь под угрозой. Уменьшение уровня воды сказывается на местной фауне и флоре, приводя к изменениям в популяциях и биотопах.

Каспийское море
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Komarov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Каспийское море

Почему уровень Каспия падает

Основной причиной обмеления является снижение годового стока Волги, главного источника пресной воды для Каспийского моря. На фоне этого уровень воды продолжает опускаться, достигнув минимальной отметки менее чем минус 29 метров по балтийской системе высот.

Смещение ареалов обитания животных

Из-за изменения глубин и образования суши многие водные организмы вынуждены переселяться южнее. Это особенно заметно в северной части моря, где обитает наибольшее количество живых существ. Сокращение акватории ухудшает условия жизни местных видов.

Новые биотопы и дельта Волги

Однако обмеление не только приносит негативные последствия. Создаются новые биотопы, и появляется возможность для заселения новых видов. Например, в недавно образованных водотоках заселился жерех, промысловая рыба, популяция которой активно растет. Это открывает перспективы для рыболовства в новых местах.

Проблемы с рыбами и их воспроизводством

Снижение уровня воды затрудняет воспроизводство как полупроходных, так и морских рыб. Особенно это касается таких видов, как килек и каспийский сельдь. От недостатка пресноводного стока страдают и популяции каспийского тюленя. Понижение уровня воды также сокращает площади льдов, которые необходимы для размножения этих животных.

Как изменения повлияют на осетровых

Одним из самых крупных вызовов для экосистемы является сокращение площади мелководий, пригодных для обитания осетров. В случае падения уровня моря на пять метров, эта площадь сократится на 25%. При десяти метрах падения — на 45%. Это грозит ухудшением условий для осетровых, что может привести к их исчезновению в этих районах.

Меры для спасения экосистемы Каспия

Министерство природы России уже готовит комплексную программу по борьбе с обмелением Каспийского моря. В этом процессе важно учесть множество факторов, влияющих на популяции рыб, а также найти решения для спасения уязвимых видов животных.

Уточнения

Уровень воды - высота поверхности воды (для водных объектов), отсчитываемая относительно некоторой постоянной поверхности сравнения (по умолчанию — относительно ординара).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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