Кремний замер — и показал рождение Вселенной: физики нашли способ подглядеть начало времени

Физики из Германии и Канады совершили важное открытие: поверхность некоторых кристаллов кремния при сверхнизких температурах ведет себя аналогично структуре Вселенной в ее ранние моменты, после Большого Взрыва. Это открытие позволило ученым использовать "замороженный кремний" как модель ранней Вселенной.
Результаты этих экспериментов открывают дверь не только для создания идеальных кремниевых поверхностей, но и для моделирования важного космологического процесса. Этот процесс называется механизмом Киббла-Зурека, который описывает формирования топологических дефектов и фазовых переходов Вселенной в ее ранние дни.
"Мы можем использовать эти экспериментальные данные для моделирования изменений, произошедших сразу после Большого Взрыва, что поможет понять механизм, лежащий в основе формирования материи во Вселенной", — пояснил директор Института теоретической физики в Дрездене Ральф Шютцхольд.
Прежде чем перейдем к более глубокому объяснению, представьте: в первые моменты после Большого Взрыва Вселенная была пустой, наполненной только энергией, которая равномерно распределялась по быстрому расширяющемуся пространству.
Современная Вселенная, в свою очередь, сильно отличается от этого состояния, поскольку материя в ней распределена крайне неравномерно.
В 1970-х годах американский космолог Том Киббл и польский физик Войцех Зурек предложили гипотезу, что текущая структура Вселенной сформировалась из-за образования в ее недрах дефектов — монополей, космических струн и доменных стенок. Эти дефекты возникли в ходе фазового перехода, происходившего в момент расширения Вселенной, что привело к образованию скоплений материи, которые стали основой галактик и звезд.
Согласно теории, эти топологические дефекты образуются в результате быстрого расширения вещества, и похожие процессы можно наблюдать и на кремниевых пластинах. Когда они охлаждаются до температуры -83 градуса Цельсия, на их поверхности возникают дефекты, напоминающие монополи и космические струны, описанные в теории Киббла-Зурека.
Самое интересное в этом открытии — это возможность наблюдать дефекты и фазовые переходы в реальном времени с помощью сканирующего туннельного микроскопа. Такой подход позволит ученым тестировать различные сценарии формирования Вселенной и разрабатывать методы создания кремниевых поверхностей с заданной структурой.
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