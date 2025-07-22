Секреты морского штормового феномена: в чем опасность блуждающих волн-убийц

Волна-изгой высотой 25 метров поразила нефтяную платформу в Северном море

5:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Что такое блуждающая волна? На протяжении веков моряки рассказывали об этих загадочных гигантских валах, возникших будто из ниоткуда. Но до 1995 года в их существование никто не верил. И вот, с новыми технологиями и удивительными открытиями, этот миф превратился в реальность.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Штормовая волна

Неожиданный визит гигантской волны

1 января 1995 года на нефтяной платформе "Дропнер" в Северном море царила буря. Шторм с волнами высотой 12 метров не казался чем-то необычным для работников. Они без опасений укрылись в жилом блоке. Но именно в этот момент на платформу обрушилась волна высотой 25,59 метров. Это событие стало ключевым моментом в истории обнаружения так называемых "волн-убийц", или как их еще называют, "блуждающих волн".

Пер Спарревик, руководитель подводных технологий Норвежского геотехнического института, в отчете о происшествии сказал: "Когда мы впервые увидели данные, мы были уверены, что это ошибка оборудования". Однако все приборы, включая манометр и акселерометр, подтвердили: гигантская волна накрыла платформу, но благодаря инновационному креплению кессоны выдержали удар, сместившись всего на 1 см. Люди на платформе не пострадали, так как в момент столкновения с волной они находились в безопасном блоке.

Появление гигантских волн, которых не существовало

До этого момента ученые считали, что "блуждающие волны" — это вымысел. Строгие математические модели не могли учесть случайное появление гигантских волн. Однако все изменилось после инцидента на платформе "Дропнер", который стал первым документированным случаем встречи с волной такого масштаба.

Подводные исследования, проведенные с тех пор, подтвердили существование этих загадочных волн. Ученые начали целенаправленно искать "волн-изгоев" по всему миру. Через несколько недель спутниковые радары зафиксировали десятки одиночных волн высотой более 25 метров в разных уголках планеты.

Что такое блуждающая волна

Блуждающая волна — это гигантская водная масса, которая появляется совершенно неожиданно. Она значительно выше окружающих волн, может достичь 30-40 метров и возникает без каких-либо очевидных причин, таких как землетрясения или оползни. Эти волны опасны для судов и платформ, оказывая на них огромное давление (до 102 тонн на квадратный метр).

Интересно, что такие волны чаще всего появляются в одиночку, реже — группами. Они отличаются тем, что могут двигаться независимо от других волн, а иногда их называют "волнами-изгоями", что подчеркивает их непредсказуемость и разрушительную силу.

Когда встречаешь гигантскую волну: незабываемые случаи

Сведения о встречах с блуждающими волнами начали поступать еще в XIX веке, когда моряки замечали повреждения маяков, стоящих на высоких скалах. Но первое "документированное" столкновение произошло в 1966 году, когда итальянский лайнер "Микеланджело" встретился с гигантской волной в Атлантике. Волна пробила стекло на высоте 24 метров над ватерлинией и проделала дыру в надстройке корабля. Непонимание, что произошло, оставалось до того момента, пока волна не была признана реальной угрозой.

В 1998 году другой корабль, супертанкер Esso Languedoc, встретился с гигантской волной у побережья Южной Африки. Впечатляющая фотография этого события стала одной из немногих, запечатлевших момент встречи с "волной-изгоем". Подобные случаи ставят вопросы о том, насколько мы понимаем природу этих опасных явлений.

Откуда берутся эти волнения

Есть несколько теорий о происхождении блуждающих волн. Одной из главных является влияние особенностей рельефа морского дна. Когда течение и ветер направлены в разные стороны, они могут накопить энергию и сформировать гигантскую волну. Также установлено, что две волны, встречаясь под определенным углом, могут образовать одну большую.

Кроме того, ученые выявили, что в некоторых случаях к образованию таких волн может привести сбой в матрице океанских условий, когда взаимодействуют не только сами волны, но и другие факторы, такие как рельеф, течение и ветер.

Что ждет нас в будущем

Прогнозирование появления блуждающих волн — сложная задача, так как их формация зависит от множества факторов. Однако ученые уверены, что с помощью новых технологий можно будет отслеживать такие явления в реальном времени и минимизировать их воздействие на морские объекты.

Уточнения

Ветровые волны создаются вследствие воздействия ветра (передвижение воздушных масс) на поверхность воды, то есть нагнетания.

