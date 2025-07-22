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Секреты морского штормового феномена: в чем опасность блуждающих волн-убийц

Волна-изгой высотой 25 метров поразила нефтяную платформу в Северном море
5:10
Наука

Что такое блуждающая волна? На протяжении веков моряки рассказывали об этих загадочных гигантских валах, возникших будто из ниоткуда. Но до 1995 года в их существование никто не верил. И вот, с новыми технологиями и удивительными открытиями, этот миф превратился в реальность.

Штормовая волна
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Штормовая волна

Неожиданный визит гигантской волны

1 января 1995 года на нефтяной платформе "Дропнер" в Северном море царила буря. Шторм с волнами высотой 12 метров не казался чем-то необычным для работников. Они без опасений укрылись в жилом блоке. Но именно в этот момент на платформу обрушилась волна высотой 25,59 метров. Это событие стало ключевым моментом в истории обнаружения так называемых "волн-убийц", или как их еще называют, "блуждающих волн".

Пер Спарревик, руководитель подводных технологий Норвежского геотехнического института, в отчете о происшествии сказал: "Когда мы впервые увидели данные, мы были уверены, что это ошибка оборудования". Однако все приборы, включая манометр и акселерометр, подтвердили: гигантская волна накрыла платформу, но благодаря инновационному креплению кессоны выдержали удар, сместившись всего на 1 см. Люди на платформе не пострадали, так как в момент столкновения с волной они находились в безопасном блоке.

Появление гигантских волн, которых не существовало

До этого момента ученые считали, что "блуждающие волны" — это вымысел. Строгие математические модели не могли учесть случайное появление гигантских волн. Однако все изменилось после инцидента на платформе "Дропнер", который стал первым документированным случаем встречи с волной такого масштаба.

Подводные исследования, проведенные с тех пор, подтвердили существование этих загадочных волн. Ученые начали целенаправленно искать "волн-изгоев" по всему миру. Через несколько недель спутниковые радары зафиксировали десятки одиночных волн высотой более 25 метров в разных уголках планеты.

Что такое блуждающая волна

Блуждающая волна — это гигантская водная масса, которая появляется совершенно неожиданно. Она значительно выше окружающих волн, может достичь 30-40 метров и возникает без каких-либо очевидных причин, таких как землетрясения или оползни. Эти волны опасны для судов и платформ, оказывая на них огромное давление (до 102 тонн на квадратный метр).

Интересно, что такие волны чаще всего появляются в одиночку, реже — группами. Они отличаются тем, что могут двигаться независимо от других волн, а иногда их называют "волнами-изгоями", что подчеркивает их непредсказуемость и разрушительную силу.

Когда встречаешь гигантскую волну: незабываемые случаи

Сведения о встречах с блуждающими волнами начали поступать еще в XIX веке, когда моряки замечали повреждения маяков, стоящих на высоких скалах. Но первое "документированное" столкновение произошло в 1966 году, когда итальянский лайнер "Микеланджело" встретился с гигантской волной в Атлантике. Волна пробила стекло на высоте 24 метров над ватерлинией и проделала дыру в надстройке корабля. Непонимание, что произошло, оставалось до того момента, пока волна не была признана реальной угрозой.

В 1998 году другой корабль, супертанкер Esso Languedoc, встретился с гигантской волной у побережья Южной Африки. Впечатляющая фотография этого события стала одной из немногих, запечатлевших момент встречи с "волной-изгоем". Подобные случаи ставят вопросы о том, насколько мы понимаем природу этих опасных явлений.

Откуда берутся эти волнения

Есть несколько теорий о происхождении блуждающих волн. Одной из главных является влияние особенностей рельефа морского дна. Когда течение и ветер направлены в разные стороны, они могут накопить энергию и сформировать гигантскую волну. Также установлено, что две волны, встречаясь под определенным углом, могут образовать одну большую.

Кроме того, ученые выявили, что в некоторых случаях к образованию таких волн может привести сбой в матрице океанских условий, когда взаимодействуют не только сами волны, но и другие факторы, такие как рельеф, течение и ветер.

Что ждет нас в будущем

Прогнозирование появления блуждающих волн — сложная задача, так как их формация зависит от множества факторов. Однако ученые уверены, что с помощью новых технологий можно будет отслеживать такие явления в реальном времени и минимизировать их воздействие на морские объекты.

Уточнения

Ветровые волны создаются вследствие воздействия ветра (передвижение воздушных масс) на поверхность воды, то есть нагнетания.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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