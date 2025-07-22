Агроном: кусачая саранча с Украины движется на юг России

Нашествие итальянской саранчи, прожорливого насекомого, которое уже атакует территорию Украины, может случиться на юге России, уже пережившем и ледяное море ("низовку"), и ЧП с мазутом у Анапы, и "медузную тревогу" на Азовском море.
Первые крупные скопления Calliptamus italicus зафиксированы в пока ещё подконтрольной Украине части Запорожской и в Днепропетровской областях.
Следуя по розе ветров, рои движутся на юг и юго-восток — вероятнее всего, в сторону российского побережья Чёрного моря. Если погода останется благоприятной для стрекочущей орды, насекомые могут достичь Краснодарского края, Крыма и Ставрополья уже в августе.
Причины столь масштабного размножения вредителя — в цепочке климатических и человеческих факторов.
Сегодня скорость передвижения роя достигает 10-15 километров в сутки, а плотность — десятки и сотни тысяч особей на гектар.
Особенно уязвимыми остаются прибрежные зоны с высокой влажностью, фруктовыми плантациями и виноградниками.
"Помимо Краснодарского края, саранча может "навестить" Ростовскую и Астраханскую области, Дагестан, а также север Крыма, куда вредитель может попасть через Перекоп", — рассказал Pravda.Ru энтомолог и агроном Алексей Романов, обратив особое внимание на плотность гигантских роев и "кусачесть" насекомых (они могут съесть растений сравнимо со своим весом).
Кстати, ещё в феврале специалисты Россельхозцентра предупреждали о возможности нашествия саранчи в 21 российском регионе.
Уже сейчас в соцсетях пользователи активно распространяют тревожные посты, в которых сравнивают рои саранчи с "пятой трубой Апокалипсиса".
Например, тысячи репостов и лайков набирают посты-сравнения...
Впрочем если перейти от мистики к реальности, то энтомологи сообщают: миграция насекомых может продолжаться до 40 дней.
Италья́нский прус — вид насекомых из семейства саранчовых (Acrididae). Тело взрослой особи средних размеров, насекомые сильно вредят посевам, пастбищам и сенокосным угодьям. Вспышки массового размножения происходят каждые 10-12 лет, в ряде субъектов РФ в 2010—2013 гг. объявлялись чрезвычайные ситуации по саранче
Нашествие саранчи — природное стихийное бедствие, представляющее собой массовое поедание сельскохозяйственных культур большим количеством саранчи, перемещающейся в форме роя. Данное бедствие известно с древнейших времён, описано в Библии как одна из «десяти казней египетских».
Откровение Иоанна Богослова Глава 9 — рассказывает, как трубит в том числе пятый ангел перед Апокалипсисом. Из дыма на землю выходит саранча. Саранче приказано губить людей, которые не имеют печати Божьей на челах, в течение пяти месяцев, при этом ей запрещено есть растительный корм.
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