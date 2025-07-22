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Агроном: кусачая саранча с Украины движется на юг России

Мало мазута, низовок и медуз: рои украинской саранчи летят к курортам юга РФ
2:57
Наука

Нашествие итальянской саранчи, прожорливого насекомого, которое уже атакует территорию Украины, может случиться на юге России, уже пережившем и ледяное море ("низовку"), и ЧП с мазутом у Анапы, и "медузную тревогу" на Азовском море.

Oti italiarra
Фото: commons.wikimedia.org by Gartxoak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Oti italiarra

Первые крупные скопления Calliptamus italicus зафиксированы в пока ещё подконтрольной Украине части Запорожской и в Днепропетровской областях.

Следуя по розе ветров, рои движутся на юг и юго-восток — вероятнее всего, в сторону российского побережья Чёрного моря. Если погода останется благоприятной для стрекочущей орды, насекомые могут достичь Краснодарского края, Крыма и Ставрополья уже в августе.

Причины столь масштабного размножения вредителя — в цепочке климатических и человеческих факторов.

  1. Аномально мягкая зима не уничтожила зимующие кладки яиц,
  2. Засушливая весна способствовала развитию личинок.
  3. Отсутствие химобработки из-за боевых действий дало насекомым свободу для бесконтрольного размножения.

Сегодня скорость передвижения роя достигает 10-15 километров в сутки, а плотность — десятки и сотни тысяч особей на гектар.

Особенно уязвимыми остаются прибрежные зоны с высокой влажностью, фруктовыми плантациями и виноградниками.

"Помимо Краснодарского края, саранча может "навестить" Ростовскую и Астраханскую области, Дагестан, а также север Крыма, куда вредитель может попасть через Перекоп", — рассказал Pravda.Ru энтомолог и агроном Алексей Романов, обратив особое внимание на плотность гигантских роев и "кусачесть" насекомых (они могут съесть растений сравнимо со своим весом).

Кстати, ещё в феврале специалисты Россельхозцентра предупреждали о возможности нашествия саранчи в 21 российском регионе.

Уже сейчас в соцсетях пользователи активно распространяют тревожные посты, в которых сравнивают рои саранчи с "пятой трубой Апокалипсиса".

Например, тысячи репостов и лайков набирают посты-сравнения...

  • Первая труба Апокалипсиса — это бои, уже охватившие Украину и Газу, где "град и огонь" падают на города,
  • Вторая (пылающая гора) — это астероид 2024 YR4, который в 2032 году ударит по Луне".
  • Третья труба (звезда Полынь с горькими водами), по мнению блогеров, — мазутная катастрофа в Чёрном море.
  • Четвёртая (помрачнение Солнца) — участившиеся затмения.
  • Саранча — "пятая труба уже слышна".
  • За ней "великая война, где гибнет треть человечества" — третья мировая.

Впрочем если перейти от мистики к реальности, то энтомологи сообщают: миграция насекомых может продолжаться до 40 дней.

Уточнения

Италья́нский прус — вид насекомых из семейства саранчовых (Acrididae). Тело взрослой особи средних размеров, насекомые сильно вредят посевам, пастбищам и сенокосным угодьям. Вспышки массового размножения происходят каждые 10-12 лет, в ряде субъектов РФ в 2010—2013 гг. объявлялись чрезвычайные ситуации по саранче

Нашествие саранчи — природное стихийное бедствие, представляющее собой массовое поедание сельскохозяйственных культур большим количеством саранчи, перемещающейся в форме роя. Данное бедствие известно с древнейших времён, описано в Библии как одна из «десяти казней египетских».

Откровение Иоанна Богослова Глава 9 — рассказывает, как трубит в том числе пятый ангел перед Апокалипсисом. Из дыма на землю выходит саранча. Саранче приказано губить людей, которые не имеют печати Божьей на челах, в течение пяти месяцев, при этом ей запрещено есть растительный корм.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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