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Нейтринный удар по Америке: Россия открыла тайну Вселенной

Российские ученые подтвердили нейтринное излучение Млечного Пути на высоких энергиях
2:04
Наука

Российские исследователи, работающие на Байкальской нейтринной обсерватории, смогли подтвердить наличие нейтринного излучения нашей Галактики на сверхвысоких энергиях, а также выявили ошибки в расчётах своих американских коллег.

Звезды
Фото: Openverse by Kiwi Tom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Звезды

Об этом в беседе с журналистами РИА Новости рассказал один из ведущих специалистов Института ядерных исследований РАН, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Троицкий.

По мнению учёного, одним из самых значимых и неожиданных достижений в современной астрофизике стало подтверждение существования нейтринного излучения Млечного Пути на энергиях, превышающих 200 тераэлектронвольт. Он отметил, что американские исследователи из обсерватории IceCube не смогли обнаружить этот феномен, так как опирались на стандартные астрофизические модели, которые, как оказалось, были ошибочными.

Троицкий пояснил, что после накопления достаточного объёма данных в рамках Байкальского эксперимента российские учёные обратили внимание коллег на эти результаты. Он подчеркнул, что в российском проекте эффект проявился ещё более отчётливо.

По его словам, это открытие доказывает, что существующие модели, основанные на предположениях о галактических космических лучах, не соответствуют реальности и требуют пересмотра.

Кроме того, учёный обратил внимание на проблемы, с которыми сталкиваются американские коллеги при обработке данных. Он указал, что их результаты часто подвергаются изменениям, причём корректируются даже те данные, которые были получены 5-10 лет назад.

На одной из научных конференций Троицкий напрямую поинтересовался у руководителя американского проекта Фрэнсиса Хальзена, можно ли считать их результаты окончательными и использовать их в работе, или же они снова будут пересмотрены. В ответ Хальзен признал, что изменения в данных действительно возможны.

Уточнения

Млечный Путь (Галактика) — галактика, в которой находится Земля и Солнечная система. Относится к типу спиральных галактик с перемычкой.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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