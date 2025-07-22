Не верите в чудеса космоса? Вот доказательства рождения новой планеты в далёкой звёздной системе

Как экзопланеты появляются? Ответ найдёте в новых наблюдениях астрономов

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавно астрономам удалось запечатлеть уникальное явление — рождение экзопланеты в далекой звездной системе.

Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Космос

Эта планета, вращающаяся вокруг звезды HD 135344B, расположенной на расстоянии около 440 световых лет от нашей планеты, находится в процессе формирования.

На полученных изображениях отчетливо видно, как из окружающего звезду протопланетного диска, состоящего из пыли и газа, формируются спиральные структуры, указывающие на формирование планеты. По оценкам ученых, размер этой планеты примерно вдвое превышает Юпитер, а её удаленность от звезды сопоставима с расстоянием от Нептуна до Солнца.

Процесс формирования планет обычно начинается с протопланетных дисков, окружающих молодые звезды. В процессе роста планеты "расчищают" себе орбиту, создавая в диске характерные кольца, промежутки и спирали. Ранее астрономы уже наблюдали подобные структуры, но впервые удалось зафиксировать сам процесс формирования планеты.

Франческо Майо, ведущий автор исследования, подчеркнул уникальность момента, сравнив наблюдение за рождением планеты вокруг далекой звезды с возможностью увидеть формирование Земли в далеком прошлом.

Также другая группа астрономов выявила протопланету вокруг V960 Mon находящейся на расстоянии около 5000 световых лет от Земли. И это первый случай, когда кто-либо наблюдает этот процесс в действии, пишет Daily Mail.

Уточнения

Экзоплане́та (от др.-греч. ἔξω, exō — «вне», «снаружи»), или внесолнечная планета,— планета, находящаяся за пределами Солнечной системы.



