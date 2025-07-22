Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Артиллерия России уничтожила командный пункт FPV-дронов ВСУ на фронте
Российские военные уничтожили 56 пунктов управления БПЛА ВСУ в зоне Запада
Морская пехота Северного флота уничтожила опорный пункт ВСУ в Херсонской области
Бывший советник Трампа назвал угрозы вторичных санкций против РФ нереалистичными
Ультиматум Трампа адресован не России: в США раскрыли истинную цель
НАТО меняет стратегию: Европа будет платить за украинскую войну
Украина исчерпала запасы ПВО или получила приказ не сбивать дроны
Летняя езда на зимней липучке увеличивает тормозной путь
Трамп обвинил Обаму и Байдена в фабрикации дела о вмешательстве России

Не верите в чудеса космоса? Вот доказательства рождения новой планеты в далёкой звёздной системе

Как экзопланеты появляются? Ответ найдёте в новых наблюдениях астрономов
1:41
Наука

Недавно астрономам удалось запечатлеть уникальное явление — рождение экзопланеты в далекой звездной системе.

Космос
Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Космос

Эта планета, вращающаяся вокруг звезды HD 135344B, расположенной на расстоянии около 440 световых лет от нашей планеты, находится в процессе формирования.

На полученных изображениях отчетливо видно, как из окружающего звезду протопланетного диска, состоящего из пыли и газа, формируются спиральные структуры, указывающие на формирование планеты. По оценкам ученых, размер этой планеты примерно вдвое превышает Юпитер, а её удаленность от звезды сопоставима с расстоянием от Нептуна до Солнца.

Процесс формирования планет обычно начинается с протопланетных дисков, окружающих молодые звезды. В процессе роста планеты "расчищают" себе орбиту, создавая в диске характерные кольца, промежутки и спирали. Ранее астрономы уже наблюдали подобные структуры, но впервые удалось зафиксировать сам процесс формирования планеты.

Франческо Майо, ведущий автор исследования, подчеркнул уникальность момента, сравнив наблюдение за рождением планеты вокруг далекой звезды с возможностью увидеть формирование Земли в далеком прошлом.

Также другая группа астрономов выявила протопланету вокруг V960 Mon находящейся на расстоянии около 5000 световых лет от Земли. И это первый случай, когда кто-либо наблюдает этот процесс в действии, пишет Daily Mail.

Уточнения

Экзоплане́та (от др.-греч. ἔξω, exō — «вне», «снаружи»), или внесолнечная планета,— планета, находящаяся за пределами Солнечной системы.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Популярное
Деревни, где время остановилось: что скрывают китайские поселения, где нет магазинов и асфальта

Как выглядит жизнь, когда твой дом на отвесной скале, а до школы — по лестнице в облака? Реальные истории китайских деревень, где всё не так просто.

Китайские семьи продолжают жить в горных деревнях и домах, выдолбленных в скалах
Исследователи называют Гуанчжоу и Ухань ведущими промышленными центрами Китая
Пекин выходит за рамки времени: как столица Китая живёт в разных эпохах одновременно
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома
Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Странные, лучше сказать, безобразные факты творятся на пункте №4 при 2-й трудколонии… — писала газета К трудовому общежитию 22 июля 1962 года
Хотя термометр показывал восемь градусов тепла, благодаря резкому ветру ощущался совсем осенний холод… — писала газета Новости дня 21 июля 1904 года
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
Последние материалы
Сорняки больше не проблема: как электрические устройства могут сменить гербициды
Мобилизация без границ: Украина превратила народ в рабов
Запад обеспокоен давлением на антикоррупционное бюро Украины
Частное домостроение в России: рост ИЖС превышает строительство многоквартирных домов
Украина обвинила Запад в использовании страны как полигона для устаревшего оружия
Тканевая петля на ремне предотвращает шум и спутывание пряжки
Пентагон отозвал 700 морских пехотинцев из Лос-Анджелеса
Аптечка летом должна включать жаропонижающее, сорбенты и антигистаминные
Это игристое вино подают с высоты: где в Испании попробовать вино, которое почти никто не знает
Полив, о котором вы не знали
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.