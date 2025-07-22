Никогда не было так просто: секреты эффективного уничтожения сорняков с помощью электричества от австралийских учёных

Австралийские ученые из ведомства, занимающегося вопросами первичной промышленности и регионального развития, пришли к заключению, что электротехнологии в борьбе с сорной растительностью демонстрируют эффективность, сопоставимую с традиционными гербицидами и механическими способами.
Данная технология отличается щадящим воздействием на сельскохозяйственные культуры, почву и окружающую среду в целом. Однако необходимо учитывать повышенный риск возникновения пожара при наличии на поле сухих растительных остатков.
Этот метод может стать особенно актуальным для регионов, где проблема устойчивости сорняков к гербицидам стоит наиболее остро, а также для фермеров, занимающихся органическим земледелием.
В рамках эксперимента электромашина была протестирована на виноградниках в районе Яллингапа (Западная Австралия). В качестве испытательного оборудования использовался трактор с установленным на нем электрическим устройством Zasso XPower, предназначенным для уничтожения сорняков. XPower имел мощность 36 кВт, а аппликаторы XPS располагались по обеим сторонам трактора.
Результаты испытаний показали, что новая технология по эффективности не уступает традиционным методам борьбы с сорняками. При этом, в ходе исследований не было зафиксировано негативного воздействия на виноградные лозы.
Электрические методы борьбы с сорняками обладают рядом значительных преимуществ перед химическими: они не наносят вреда окружающей среде, продуктам питания и водным ресурсам, позволяют точечно воздействовать на проблемные участки и не зависят от погодных условий. К недостаткам можно отнести относительно низкую скорость обработки и повышенный расход топлива. Кроме того, исследователи отмечают потенциальную опасность возгорания, хотя в ходе полевых испытаний подобных случаев зафиксировано не было. В любом случае, выбор метода борьбы с сорняками должен осуществляться с учетом специфики конкретного региона, пишет "Агроэксперт".
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