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Никогда не было так просто: секреты эффективного уничтожения сорняков с помощью электричества от австралийских учёных

Сорняки больше не проблема: как электрические устройства могут сменить гербициды
2:12
Наука

Австралийские ученые из ведомства, занимающегося вопросами первичной промышленности и регионального развития, пришли к заключению, что электротехнологии в борьбе с сорной растительностью демонстрируют эффективность, сопоставимую с традиционными гербицидами и механическими способами.

прополка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
прополка

Данная технология отличается щадящим воздействием на сельскохозяйственные культуры, почву и окружающую среду в целом. Однако необходимо учитывать повышенный риск возникновения пожара при наличии на поле сухих растительных остатков.

Этот метод может стать особенно актуальным для регионов, где проблема устойчивости сорняков к гербицидам стоит наиболее остро, а также для фермеров, занимающихся органическим земледелием.

В рамках эксперимента электромашина была протестирована на виноградниках в районе Яллингапа (Западная Австралия). В качестве испытательного оборудования использовался трактор с установленным на нем электрическим устройством Zasso XPower, предназначенным для уничтожения сорняков. XPower имел мощность 36 кВт, а аппликаторы XPS располагались по обеим сторонам трактора.

Результаты испытаний показали, что новая технология по эффективности не уступает традиционным методам борьбы с сорняками. При этом, в ходе исследований не было зафиксировано негативного воздействия на виноградные лозы.

Электрические методы борьбы с сорняками обладают рядом значительных преимуществ перед химическими: они не наносят вреда окружающей среде, продуктам питания и водным ресурсам, позволяют точечно воздействовать на проблемные участки и не зависят от погодных условий. К недостаткам можно отнести относительно низкую скорость обработки и повышенный расход топлива. Кроме того, исследователи отмечают потенциальную опасность возгорания, хотя в ходе полевых испытаний подобных случаев зафиксировано не было. В любом случае, выбор метода борьбы с сорняками должен осуществляться с учетом специфики конкретного региона, пишет "Агроэксперт".

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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