15 млн икринок радужной форели на стадии глазка и 10 млн мальков: почему Карелия ждёт открытия нового рыбоводного центра

Карелия ожидает открытия нового селекционно-племенного центра по разведению рыбы

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Главрыбвод выбрал основного исполнителя для завершения строительства селекционно-племенного центра по разведению рыбы в Карелии.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CohoSmolts.jpg by Cacophony, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ радужная форель

Согласно решению, достройкой займется московская компания "ПЗМК". Завершение всех работ и ввод объекта в эксплуатацию намечены на конец сентября 2027 года.

По данным ЕИС "Закупки", Московский Почепский завод металлических конструкций (ПЗМК) выиграл электронный аукцион и продолжит второй и третий этапы строительства за 1,67 млрд рублей, как сообщает Fishnews. Эта же организация была главным подрядчиком на первом этапе работ.

Центр строится на территории Выгского рыбоводного завода, расположенного у поселка Сосновец в Беломорском районе, рядом с Маткожненским водохранилищем на реке Нижний Выг, впадающей в Онежскую губу Белого моря. Проект финансируется из федерального бюджета.

Проектная мощность центра предполагает производство 15 млн икринок радужной форели на стадии глазка и 10 млн мальков. Ориентировочная дата завершения строительства и ввода центра в эксплуатацию — 30 сентября 2027 года.

Уточнения

Оне́жская губа́ (Оне́жский зали́в) — залив (губа) Белого моря, расположен к юго-западу от Архангельска. Длина 185 км, ширина 50—100 км, глубина до 36 м (в среднем 16 м), вытянут с юго-востока на северо-запад. Впадают реки: Онега, Кемь, Выг, Сума, Ухта, Тапшеньга, Кушерека, Тамица, Вейга, Унежма, Нижма, Рочева, Нименьга, Кянда, Пурнема, Лямца. Высота приливов до 2,72 м, покрыт льдом в течение 185 дней в году.



