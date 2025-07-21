Сокращения бюджета NASA: как это скажется на безопасности и научном прогрессе

Опасность для науки: сотрудники NASA обсуждают катастрофические последствия будущих сокращений

В понедельник сотрудники NASA публично обратились к руководству космического агентства, призвав его противостоять масштабным сокращениям бюджета, которые продвигает администрация Дональда Трампа.

Фото: Wikipedia by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Штаб NASA

"Мы не можем молчать, когда руководство ставит политические амбиции выше безопасности людей, научного прогресса и разумного использования государственных средств", — говорится в письме, адресованном Шону Даффи, министру транспорта, назначенному Трампом исполняющим обязанности главы NASA.

По мнению сотрудников NASA, планируемые сокращения необоснованны и противоречат приоритетам, установленным Конгрессом.

"Последствия для агентства и страны будут катастрофическими", — подчеркивается в обращении.

Пресс-секретарь NASA Бетани Стивенс заявила в ответном электронном письме, что безопасность остается главным приоритетом агентства.

"Любые сокращения, включая текущие добровольные, будут направлены на защиту критически важных должностей, связанных с безопасностью", — заверила она.

Стивенс также отметила, что для эффективной работы NASA необходима постоянная оценка миссий и отказ от устаревших или менее приоритетных проектов.

В тот же день Макензи Листруп, директор Центра космических полетов имени Годдарда, объявила о своем уходе в августе, не указав причин своего решения. Ее место временно займет заместитель директора Синтия Симмонс.

Данное письмо стало продолжением аналогичной критики со стороны сотрудников Национального института здравоохранения и Агентства по охране окружающей среды. Сотрудники NASA опасаются репрессий за свою позицию, но считают необходимым высказаться, чтобы предотвратить негативные последствия для агентства и страны. Письмо подписали 287 действующих и бывших сотрудников NASA, а также известные ученые, включая лауреатов Нобелевской премии, пишет nytimes.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA (НАСА)) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США. Осуществляет гражданскую космическую программу страны, а также научные исследования воздушного и космического пространств и научно-технологические исследования в области авиации, воздухоплавания и космонавтики (по терминологии, принятой в США — астронавтики).



