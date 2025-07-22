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Углеродный бюджет истекает: человечество осталось всего 3 года до критического порога потепления!

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3:18
Наука

По данным отчёта, опубликованного в июне, углеродный бюджет, оставшийся у человечества, может исчерпаться уже через три года. Если текущие темпы выбросов сохранятся, мы превысим критический порог потепления в 1,5 °C, установленный Парижским соглашением. Однако это ещё не конец — при разумных действиях есть шанс повернуть процесс вспять.

жара
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жара

"Каждая доля градуса потепления, которого мы не допускаем, идёт нам на пользу", — отметил директор центра науки и СМИ Майкл Манн из Пенсильванского университета.

Что происходит сейчас?

Температура на Земле уже выросла на 1,2 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем, и почти всё это — результат деятельности человека.

Однако потепление могло бы быть ещё выше, если бы не океаны, которые поглотили избыток тепла. По данным NOAA, они будут продолжать его отдавать ещё десятилетиями, повышая температуру на дополнительные 0,5 °C.

Даже если мы резко сократим выбросы, температура продолжит расти. Лишь через тысячи лет климат может вернуться к доиндустриальному уровню — благодаря деревьям, почве и другим природным поглотителям углерода.

Почему 1,5 °C — это важно?

Этот рубеж считается условно безопасным. Его превышение может запустить необратимые процессы: обрушение ледников Гренландии, исчезновение тропических лесов Амазонии, засуха в уязвимых регионах.

Кроме того, дополнительное тепло будет поступать в океан, а затем возвращаться в атмосферу, усугубляя ситуацию.

"1,5 °C — это точка, где у нас ещё остаётся контроль над последствиями", — сказала климатолог Кирстен Зикфельд из Университета Саймона Фрейзера.

А если мы всё-таки превысим порог?

Сценарий не безнадёжен. Учёные считают, что можно вернуть температуру к безопасному уровню, если достичь не просто нулевого баланса, а выйти на отрицательные выбросы.

Это значит: удалять из атмосферы больше CO₂, чем мы производим. Помочь в этом могут технологии улавливания углерода, но они дороги и пока далеки от массового внедрения.

Для сравнения: чтобы снизить температуру на всего 0,1 °C, нужно удалить из атмосферы 220 миллиардов тонн углекислого газа. А сейчас мы способны удалять только 2 миллиарда в год.

"Это значит, что нам нужно увеличить масштаб усилий как минимум в 100 раз", — подчеркнула Зикфельд.

Время работает против нас

Если ничего не менять, уже через 7 лет мы превысим порог 1,6 °C, через 12 лет — 1,7 °C, а через 25 лет — 2 °C. Поэтому учёные призывают действовать сейчас.

"Если мы преодолеем 1,5 °C, то 1,6 всё равно будет лучше, чем 1,7, наша цель — не допустить ещё большего потепления", — отметил Манн.

Уточнения

Эмиссионный бюджет СО2 — допустимая суммарная антропогенная эмиссия углекислого газа за установленный период времени, определяемая исходя из целевого уровня глобального потепления в конце периода.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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