Марс был не пустыней: шокирующее открытие о древних реках длиной 14 000 км

Тысячи километров под песками: на Марсе нашли невидимую сеть рек

2:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Красная планета когда-то была не такой уж сухой. Новое исследование перевёрнутых речных русел длиной более 14 000 километров, обнаруженных в южной части региона Ноахис Терра, указывает на то, что Марс был куда более влажным и динамичным миром.

Фото: Designed by Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Марс

"Наша работа — это новое доказательство того, что Марс когда-то был гораздо более сложной и активной планетой, чем сейчас. Это очень интересно", — говорит, аспирант Адам Лосекут, руководитель исследованияиз Открытого университета Великобритании.

Как вода оставила следы на Марсе

О том, что на Марсе когда-то была вода, стало известно ещё в 1970-х, когда орбитальный аппарат "Маринер-9" передал изображения высохших русел. Они датируются возрастом более 3,5 миллиардов лет. Однако далеко не все признаки воды столь очевидны.

Когда древние реки иссякали, они оставляли за собой осадочные породы. Со временем эти отложения уплотнялись, становились твёрдыми, а окружающая почва выветривалась. Именно так и образуются речные извилистые хребты — или "перевёрнутые русла". Теперь эти возвышенности видны с орбиты.

Древняя сеть, длиной в тысячи километров

Лосекут, анализируя данные с камер HiRISE и Context на борту Mars Reconnaissance Orbiter, а также с лазерного высотомера MOLA, обнаружил в Ноахис Терра масштабную сеть таких хребтов. Ранее регион не вызывал интереса учёных, потому что там не было традиционных следов рек. Теперь же ясно: здесь текло много воды.

Часть каналов представляет собой отдельные фрагменты, другие — полноценные системы, протянувшиеся на сотни километров. Высота хребтов может достигать десятков метров.

Один из таких двойных гребней указывает на древнюю реку, разделившуюся и снова соединившуюся, огибая твёрдое плато.

Марс был дождливым?

Исследователи считают, что эти структуры сформировались не в результате катастрофических наводнений, а благодаря стабильному климату во время перехода от ноахианской к гесперианской эпохе — около 3,7 миллиарда лет назад.

Что особенно удивительно: вероятным источником воды были… осадки. То есть на Марсе действительно мог идти дождь. Размеры найденной сети свидетельствуют о множестве дождливых дней и более тёплом, влажном климате в прошлом.

"Изучение такого региона, как Ноахис Терра, невероятно захватывающе, потому что это капсула времени, мы видим процессы, которые уже невозможны на Земле". — говорит Лосекут.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы. Названа в честь Марса — древнеримского бога войны, соответствующего древнегреческому Аресу.

