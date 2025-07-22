Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Татьяна Лазарева* заявила о стремительном обеднении русского языка
The Sun: пересмотр питания помогает справиться с повышенным потоотделением
Клуб "Барыс" сменил главного тренера после 12-го места в Восточной конференции
Буревестники направляются в эпицентр шторма, избегая выноса на сушу
Крапива на участке укрепляет растения и защищает от вредителей
Удаление катализатора не влияет на расход масла — возможны проблемы в двигателе
Яблоко в сырниках делает блюдо воздушным и напоминающим выпечку
ЦБ сообщил о росте ипотечного портфеля банков на 0,7% в июне 2025 года
Сокращение площади озера Чад на 90% вызвало нехватку продовольствия и воды регионе

Глубокие слои почвы скрывают микробов, которые могут повлиять на будущее нашей планеты

Микробы CSP1-3, обнаруженные в глубокой почве, играют ключевую роль в очистке воды
4:01
Наука

Микробы — незаметные, но чрезвычайно важные существа, которые влияют на состояние экосистемы Земли. Новое исследование, проведённое учёными из Мичиганского государственного университета, открыло неизвестный ранее тип микробов, обнаруженных в глубоких слоях почвы, играющих ключевую роль в очистке воды. Эти микробы помогают нам поддерживать здоровье экосистем, занимая важное место в природном круговороте.

Критическая зона Земли
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Критическая зона Земли

Что такое Критическая зона Земли

"Критическая зона" — это область Земли, которая простирается от верхушек деревьев до глубины до 700 футов (около 210 метров), и представляет собой ключевую зону для поддержания жизни на планете. Здесь происходит формирование почвы, циркуляция воды и питательных веществ, что напрямую влияет на сельское хозяйство, качество воды и здоровье экосистем. Несмотря на её значимость, эта зона остаётся относительно неисследованной, особенно её глубокие слои.

Открытие новых микробов: CSP1-3

В ходе анализа почвы из таких богатых почвенных районов, как Айова и Китай, учёные обнаружили новый тип микробов, которые они назвали CSP1-3. Этот тип микробов представляет собой совершенно новую ветвь микробной жизни, и они оказались гораздо более распространены, чем ожидалось.

Особенность этих микробов заключается в том, что они не просто спят, а активно растут и доминируют в глубоких слоях почвы, составляя более половины всех микробов в некоторых образцах. Это открытие подтверждает, что микробы в этих слоях почвы приспособились к жизни в сложных условиях, которые невозможно встретить на поверхности.

Как микробы помогают очищать воду

Почва играет огромную роль в очистке воды. Когда дождевая вода проникает в землю, она проходит через несколько слоёв почвы, где происходит её фильтрация. Исследования показали, что в глубоких слоях почвы, где обитают микробы CSP1-3, происходит значительная очистка воды. Эти микробы питаются остатками углерода и азота, которые поступают из верхних слоёв почвы, и очищают грунтовые воды, которые позже могут стать частью нашего питьевого запаса.

  • Работа микробов: CSP1-3 действуют как своего рода "мусорщики", очищая воду от загрязняющих веществ, прежде чем она попадёт в водоносные горизонты.
  • Роль в экосистеме: эти микробы помогают улучшить качество воды и поддерживают баланс экосистем, что важно для здоровья окружающей среды и благополучия людей.

Что ждёт дальше

В дальнейшем учёные планируют изучать возможность выращивания этих микробов в лаборатории, что позволит глубже понять их физиологию и биохимию. Также исследователи планируют изучить, могут ли эти микробы перерабатывать стойкие загрязняющие вещества, что могло бы привести к новым подходам в решении проблем с загрязнением окружающей среды.

Применение этих открытий

Понимание того, как микробы CSP1-3 помогают очищать воду, может открыть новые горизонты в решении экологических проблем. Использование этих микробов в биоремедиации (методах очистки от загрязнений) могло бы стать важным шагом в борьбе с загрязнением, улучшая качество воды и снижая уровень токсичных веществ в экосистемах.

Зачем это нужно

Это открытие демонстрирует, насколько ещё мало мы знаем о критической зоне Земли и её микробной жизни. Исследования таких "невидимых героев" под ногтями Земли могут не только углубить наше понимание экосистем, но и привести к важным инновациям в области экологии и биотехнологий, способствующих улучшению состояния окружающей среды.

Уточнения

Микрооргани́змы или микро́бы - собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
Деревни, где время остановилось: что скрывают китайские поселения, где нет магазинов и асфальта

Как выглядит жизнь, когда твой дом на отвесной скале, а до школы — по лестнице в облака? Реальные истории китайских деревень, где всё не так просто.

Китайские семьи продолжают жить в горных деревнях и домах, выдолбленных в скалах
Исследователи называют Гуанчжоу и Ухань ведущими промышленными центрами Китая
Пекин выходит за рамки времени: как столица Китая живёт в разных эпохах одновременно
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома
Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Странные, лучше сказать, безобразные факты творятся на пункте №4 при 2-й трудколонии… — писала газета К трудовому общежитию 22 июля 1962 года
Хотя термометр показывал восемь градусов тепла, благодаря резкому ветру ощущался совсем осенний холод… — писала газета Новости дня 21 июля 1904 года
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
Последние материалы
Микробы CSP1-3, обнаруженные в глубокой почве, играют ключевую роль в очистке воды
Новая звезда в доме Азизы: котёнок Моника Беллуччи обрела дом
Мало мазута, низовок и медуз: рои украинской саранчи летят к курортам юга РФ
Долгий световой день и жара могут вызывать сезонную депрессию
Вьетнамские кальмары и осьминоги снова на пике популярности: рост на 14%
Как развод изменил Андрея Мерзликина: искренние размышления актёра
Фитнес-эксперт назвал три ключевых показателя эффективной тренировки: интенсивность, объем и частота
Правильный уход продлевает жизнь домашних животных на несколько лет
Садоводы добиваются двойного урожая малины благодаря летней обрезке
5 причин открыть для себя Лихтенштейн: чудеса альпийского княжества
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.