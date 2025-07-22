Огненные секреты Ледникового периода: как древние люди разжигали костры при -30°C

Археологи нашли древние очаги, в которых температура пламени превышала 600°C

4:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Огонь был незаменимым инструментом для наших предков, особенно в такие экстремальные времена, как Ледниковый период. Он помогал готовить пищу, освещать ночи, согревать и создавать орудия труда. Однако долгое время археологи не могли найти явных доказательств того, как именно использовали огонь люди того времени, и почему в период Ледникового максимума это было столь важно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Древний человек у костра

Новое исследование, проведённое Университетом Алгарве и Венским университетом, проливает свет на это недоразумение и раскрывает, как наши предки использовали огонь в условиях суровых климатических условий между 26 500 и 19 000 лет назад.

Огонь как ключевой инструмент выживания

На протяжении десятилетий ученые считали, что огонь был жизненно важным инструментом для людей в Ледниковый период. Он не только согревал, но и использовался для изготовления орудий, приготувания пищи и проведения общественных мероприятий. Но почему же до сих пор было так мало материальных доказательств его существования в это время?

Исследование, проведенное командой ученых, показало, что в реальности огонь был не просто способом согреться. Он был важнейшей частью повседневной жизни, и использование огня было гораздо более продвинутым, чем предполагалось ранее.

Непрерывное использование огня

Древние люди в Ледниковый период не просто разжигали огонь случайно. Температура в их кострах иногда достигала более 600°C, что подтверждает, что они умели контролировать огонь и использовали его по-разному в зависимости от своих нужд.

Использование различных видов топлива : древние люди предпочитали еловую древесину для разжигания огня. Это также доказывает, что они хорошо знали, как использовать разные виды топлива для получения наилучшего результата.

: древние люди предпочитали еловую древесину для разжигания огня. Это также доказывает, что они хорошо знали, как использовать разные виды топлива для получения наилучшего результата. Сожжение животных остатков: кости животных, найденные в костре, были обуглены при температуре более 650°C. Это может свидетельствовать о том, что древние люди использовали кости или жир как топливо, что показывает их высокий уровень адаптивности и выживания в условиях дефицита топлива.

Разные типы очагов и их сезонная адаптация

В раскопках были обнаружены три типа костров, которые отличались между собой размерами, структурой и временем горения. Один из них был гораздо больше и имел более толстый слой углей, что указывает на длительное использование огня.

Очаги, расположенные в разных местах, предполагают, что люди Ледникового периода использовали огонь по-разному в зависимости от времени года и условий. Это может означать, что они были способны адаптировать свои способы разжигания огня в зависимости от изменения температуры и доступности ресурсов.

Причины недостатка свидетельств о пожарах Ледникового периода

Почему же так мало костров сохранилось до наших дней? Возможно, причиной этого является цикличность замерзания и оттаивания почвы, характерная для Ледникового периода. Эти процессы могут повредить тонкие археологические слои, из-за чего костры и другие следы могут быть утеряны или разрушены.

Кроме того, могут быть гипотезы, что люди искали альтернативные способы согрева и приготовления пищи в те времена, когда огонь был недоступен или трудно добываем.

Важность исследования

Это открытие — важный шаг в понимании того, как люди Ледникового периода адаптировались к своим условиям. Древние люди были не только выжившими, но и инноваторами. Они мастерски использовали огонь в самых суровых климатических условиях, что позволяет нам лучше понять их уровень развития и стойкости.

Эти новые данные помогают укрепить наш взгляд на предков как на изобретательных и адаптивных существ, которые смогли выжить и процветать в условиях, которые кажутся почти невозможными для человека.

С каждым новым открытием археологи разрушают мифы о "примитивных" людях Ледникового периода, показывая, как они использовали технологические и природные ресурсы для достижения успеха в своем мире.

Уточнения

Ледниковый период — период общего похолодания климата, продолжительностью несколько миллионов лет, с неоднократными резкими разрастаниями оледенения материков и океанов.

