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Секреты глубокого мышления: почему отключать телефон — лучший вариант

Телефон постоянно отвлекает? Бывший руководитель Google дал совет по развитию внимания
Наука

Бывший руководитель Google сыграл значительную роль в формировании современной интернет-эпохи, внедрив такие привлекающие внимание инструменты, как реклама и push-уведомления. 

Мужчина с газетой
Фото: freepik.com
Мужчина с газетой

Сегодня Эрик Шмидт выражает обеспокоенность по поводу постоянного отвлечения внимания, вызванного технологиями, утверждая, что это препятствует глубокой концентрации.

Работая с молодыми учеными, он задался вопросом, как они проводят исследования в условиях постоянных цифровых стимулов. Его вывод однозначен: они отключают свои телефоны. По его мнению, глубокое мышление, необходимое для исследовательской работы, невозможно, когда телефон постоянно отвлекает.

Шмидт признает свою роль в развитии индустрии, стремящейся к "монетизации внимания" пользователей. За десятилетие его руководства Google не только создала самую популярную поисковую систему, но и выпустила Android, операционную систему, известную своими уведомлениями. Он подчеркивает, что индустрия стремится монетизировать каждую минуту бодрствования пользователей через рекламу, развлечения и подписки, что противоречит традиционным способам глубокого изучения и размышления.

Исследования подтверждают снижение способности к концентрации внимания, частично вызванное технологиями. Психолог Глория Марк отмечает, что средняя продолжительность концентрации внимания на экране компьютера составляет всего 47 секунд, что значительно меньше, чем 2,5 минуты двадцать лет назад.

Шмидт также подчеркивает, что уведомления и коммерциализация внимания мешают расслаблению. Он выражает сомнение в эффективности цифровых приложений для релаксации, утверждая, что для настоящего расслабления необходимо отключить телефон и вернуться к традиционным методам, использовавшимся на протяжении тысячелетий.

Разработчики приложений для медитации не согласны с его позицией. Представитель Calm подчеркнул, что не все экранное время одинаково полезно. Главный врач Headspace Дженна Гловер заявила, что призыв к молодежи просто "выключить телефон" нереалистичен и бесполезен, подчеркивая, что истинное цифровое благополучие заключается не в возвращении в прошлое, а в осознанном движении вперед, пишет Business Insider.

Уточнения

Релакса́ция миорелакса́ция (от лат. relaxatio «ослабление, расслабление») — снижение тонуса скелетной мускулатуры. Релаксация может быть достигнута в результате применения специальных психофизиологических техник, физиотерапии и лекарственных препаратов. Считается, что релаксация способствует снятию психического напряжения, из-за чего она широко применяется в психотерапии, при гипнозе и самогипнозе, в йоге и во многих других оздоровительных системах.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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