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Осторожно! Ошибки заказов от Wildberries: как не стать жертвой обмана

Внимание: как мошенники говорят о проблемах заказов Wildberries и забирают ваши данные
1:51
Наука

Во втором квартале 2025 года "РВБ" (совместное предприятие Wildberries и Russ) отметила значительный всплеск мошеннических действий, связанных с оформлением заказов и использованием программ удалённого доступа к устройствам.

Банковская карта
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Банковская карта

Злоумышленники, выдавая себя за работников техподдержки маркетплейса, связываются с покупателями и сообщают о мнимых проблемах с оплатой, доставкой или оформлением заказа. Под предлогом оказания помощи, они убеждают жертву установить на устройство программы для удалённого управления, такие как AnyDesk или TeamViewer. После установки, мошенники получают полный контроль над устройством и данными, позволяющими войти в личный кабинет и оформить заказ от имени клиента, сообщает "Царьград".

Среди наиболее распространенных "проблем", озвучиваемых мошенниками:

  • "Ваш заказ задерживается из-за технических проблем на складе".
  • "Курьер не смог связаться с вами, требуется подтверждение".
  • "Возврат средств по вашему заказу не прошел, нужно проверить информацию".
  • "Система маркетплейса зафиксировала ошибку при обработке вашего заказа".

Благодаря комплексной системе защиты от мошенничества, объединяющей искусственный интеллект и опыт специалистов службы безопасности, во втором квартале 2025 года удалось предотвратить ущерб клиентам на сумму более 30 миллионов рублей.

Компания подчеркивает, что сотрудники службы поддержки маркетплейса никогда не запрашивают установку сторонних приложений для решения каких-либо вопросов. Все взаимодействие с клиентами осуществляется исключительно через официальные каналы связи (чат поддержки на сайте или в приложении).

Уточнения

Маркетпле́йс электронный рынок — платформа электронной коммерции, электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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